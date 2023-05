Life

Στηβ Κακέτσης: Θλίψη στην κηδεία του επιχειρηματία (εικόνες)

Συγκίνηση στο "τελευταίο αντίο" στον Στηβ Κακέτση. Ποιοι έδωσαν το "παρών".

Το "τελευταίο αντίο" λένε συγγενείς και φίλοι τον Στηβ Κακέτση, που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών.

Συντετριμμένη έφτασε στο νεκροταφείο Παπάγου η πρώην σύζυγό της του επιχειρηματία Κατιάνα Μπαλανίκα, υποβασταζόμενη από τον γιο της, Μάκη. Η ηθοποιός, φανερά καταβεβλημένη, φορώντας μαντήλι, γυαλιά ηλίου αλλά και μάσκα προστασίας, εκτός από τον γιο της είχε στο πλευρό της Ελένη Ράντου.

Το «παρών» έδωσαν ανάμεσα σε άλλους, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Γιώργος Γερολυμάτος και ο επιχειρηματίας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος.

Στεφάνια έστειλαν η Άντζελα Δημητρίου, η ΠΑΕ ΑΕΚ, ο δήμαρχος Βόλου, η Κάτια Δανδουλάκη και άλλοι από τον χώρο της μουσικής και της πολιτικής.

