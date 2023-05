Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Οι επιθέσεις με αβγά σε σπίτια έγιναν... μάστιγα (βίντεο)

Σε καθημερινό φαινόμενο έχουν εξελιχθεί οι επιθέσεις με αβγά σε σπίτια προκαλώντας πανικό στους ενοίκους. Στα "χέρια" της ΕΛΑΣ οπτικό υλικό.

Σε καθημερινό φαινόμενο έχουν εξελιχθεί οι "επιθέσεις" -χωρίς κίνητρο- με αβγά σε σπίτια στην περιοχής Ωραιοκάστρου, στην Θεσσαλονίκη, με την ανησυχία των πολιτών να μεγαλώνει και τη δημοτική αρχή να παραμένει, επί της παρούσης, απλός παρατηρητής.

Τους τελευταίους μήνες ολοένα και αυξάνονται οι καταγγελίες πολιτών για ομάδα νεαρών που τις βραδινές ώρες πετάει αυγά στα μπαλκόνια και στα τζάμια κατοικιών προκαλώντας τον πανικό στους ενοίκους. Μάλιστα, στην τελευταία «επίθεση» σε σπίτι του Ωραιοκάστρου προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση σε γυναίκα που διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της με αποτέλεσμα ο σύζυγος να καταθέσει μήνυση κατά άγνωστων στο ΑΤ Ωραιοκάστρου.

Σημειώνεται πως πριν από περίπου τρεις μήνες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ είχαν οδηγήσει στο ΑΤ Ωραιοκάστρου με εντολή του κέντρου επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης έξι ανήλικους για παρόμοιες επιθέσεις σε σπίτια γύρω από το Κονταξοπούλειο Αθλητικό Κέντρο.

Η αστυνομία φέρεται να έχει στα χέρια της αρκετό υλικό από κάμερες ασφαλείας σπιτιών που καταγράφουν εκτός από τη «δράση» και πρόσωπα από την ομάδα των συγκεκριμένων νεαρών.

