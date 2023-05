Life

Εκλογές 2023: Οι 71 γυναίκες που μπήκαν στην Βουλή

Δείτε αναλυτικά και ανά κόμμα ποιες είναι οι γυναίκες που εξασφάλισαν την είσοδο τους στην νέα Βουλή, τα μέλη της οποίας θα ορκιστούν για 24 ώρες, καθώς το Κοινοβούλιο θα διαλυθεί ξανά.

Συνολικά 71 γυναίκες από όλα τα κόμματα μπαίνουν στην, βραχύβια πεντακομματική Βουλή που αναδείχθηκε από τις εθνικές εκλογές στις 21 Μαΐου 2023.

Ο αριθμός των «μητέρων του έθνους» αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή, καθώς το 2019 είχαν εκλεγεί 58 γυναίκες.

Μαζί με τις «παλιές καραβάνες», εξελέγησαν νέα πρόσωπα, ενώ άλλα, όπως η Νόνη Δούνια, δεν κατάφεραν να εκλεγούν.

Στα έδρανα της Βουλής θα καθίσουν, έστω για λίγες ώρες, 29 βουλευτίνες της Νέας Δημοκρατίας, 22 του ΣΥΡΙΖΑ 10 του ΠΑΣΟΚ, 6 του ΚΚΕ και 4 της Ελληνικής Λύσης.

Οι 71 γυναίκες που μπαίνουν στη νέα Βουλή

ΝΔ (29 γυναίκες σε σύνολο 146 εδρών)

ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Επικρατείας

ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ), Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αχαΐας

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καστοριάς

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ, Ηλείας

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΗ), Χανίων

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ, Α’ Θεσσαλονίκης

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, Α’ Ανατολικής Αττικής

ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ), Δωδεκανήσου

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Α’ Ανατολικής Αττικής

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ, Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ, Α’ Αθηνών

ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ), Α’ Ανατολικής Αττικής

ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ, Επικρατείας

ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ), Μαγνησίας

ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ, Πιερίας

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ, Α’ Πειραιώς

ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κυκλάδων

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ), Χανίων

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ), Ευρυτανίας

ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Α’ Αθηνών

ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ, Επικρατείας

ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ, Α’ Θεσσαλονίκης

ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ, Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ, Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ, Επικρατείας

ΣΥΡΙΖΑ (22 γυναίκες σε σύνολο 71 εδρών)

ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ, Επικρατείας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ), Αχαΐας

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ( ΕΦΗ), Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΑΥΓΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ), Β’ Θεσσαλονίκης

ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Κοζάνης

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ, Άρτας

ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ), Καβάλας

ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), Α’ Θεσσαλονίκης

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ), Β’ Πειραιώς

ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, Τρικάλων

ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ, Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Χαλκιδικής

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ), Α’ Θεσσαλονίκης

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ), Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) Φλώρινας

ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ), Βοιωτίας

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πέλλας

ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ, Ιωαννίνων

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ), Επικρατείας

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΑΣΟΚ (10 γυναίκες σε σύνολο 41 εδρών)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ, Πέλλας

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ), Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ, Ηρακλείου

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ), Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του Λεωνίδα Λακωνίας

ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ευβοίας

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Λάρισας

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ), Λασιθίου

ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αιτωλοακαρνανίας

ΤΑΓΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κορινθίας

ΚΚΕ (6 γυναίκες σε σύνολο 26 εδρών)

ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ), Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ), Α’ Αθηνών

ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ), Κοζάνης

ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ, Β’ Πειραιώς

Ελληνική Λύση (4 γυναίκες σε σύνολο 16 εδρών)

ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ, Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΧΑΪΔΩ, Β’ Πειραιώς

ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ημαθίας.