Εκλογές - Ανδρουλάκης: Οι νίκες δεν χαρίζονται, κερδίζονται

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι τόνιζαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για την συνέχεια. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου.



«Όλα πήγαν για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πάρα πολύ καλά. Έχουμε αγώνα όμως μπροστά μας και συνεχίζουμε δυναμικά. Οι νίκες δεν χαρίζονται, οι νίκες κερδίζονται. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, θα αγωνιστούμε με αξιόπιστο λόγο, με προοδευτικό λόγο για να έχουμε μία πολύ μεγάλη νίκη και να υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική εναλλακτική».

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης προσερχόμενος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως τόνιζαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, «διαμορφώνεται πλέον μία νέα δυναμική και νικηφόρα πορεία για το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ το οποίο είναι η μόνη γνήσια εναλλακτική προοδευτική λύση και ο πραγματικός αντίπαλος της ΝΔ».

Την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών και στέλνοντας μήνυμα για την συνέχεια ενόψει της νέας εκλογικής αναμέτρησης, σε δήλωσή του αναφέρει:

«Μια φωτεινή μέρα ξημέρωσε για το ΠΑΣΟΚ. Ο λαός μίλησε, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε. Ο αγώνας όμως, συνεχίζεται. Ήρθε η ώρα η Δημοκρατική Παράταξη να αναδειχθεί ξανά ο γνήσιος εκφραστής των αγώνων και των ονείρων του ελληνικού λαού. Να αποτελέσει τη ρεαλιστική, μαχητική και αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Είμαστε το πραγματικό ανάχωμα απέναντι στη μονοκρατορία της Δεξιάς.

Ευχαριστώ τον δημοκρατικό λαό της Αχαΐας για την τιμή που μου έκανε να με επανεκλέξει βουλευτή του και μάλιστα, αυξάνοντας κατά σχεδόν 50% τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής. Καλώ κάθε προοδευτικό πολίτη να δώσουμε μαζί την επόμενη μάχη για μια δυναμική δημοκρατική φωνή στις επερχόμενες εκλογές. Να στείλουμε πιο ηχηρό το μήνυμα της Προοδευτικής Αλλαγής.

Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον Πρόεδρο μας, Νίκο Ανδρουλάκη και σε όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος που δούλεψαν σκληρά για την επιτυχία μας. Και βέβαια, να συγχαρώ ιδιαιτέρως όλους τους συνυποψήφιούς μου στην Αχαΐα για τον έντιμο, συνεπή και ωραίο αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί».





