Εκλογές - Διερευνητική εντολή: Δεν την παρέλαβε ο Τσίπρας

Ο διάλογος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την παραλαβή της διερευνητικής εντολής, η οποία δεν έγινε.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών, δεύτερος σε σειρά μετά τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Τσίπρας δεν παρέλαβε την εντολή, καθώς -όπως είπε- "δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης".

"Κυρία Πρόεδρε όπως γνωρίζετε δεν προκύπτουν οι συσχετισμοί για να υπάρξει κυβέρνηση. Ως εκ τούτου κι εγώ ανταποκρίθηκα στη θεσμική μου υποχρέωση να έρθω και να σας πω ότι δεν θα παραλάβω τη διερευνητική εντολή, γιατί δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ως εκ τούτου έχετε εσείς τη δικαιοδοσία για το τι θα ακολουθήσει", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Σακελλαρόπουλου, από την πλευρά της, σημείωσε πως "το Σύνταγμα προβλέπει τη συνέχεια με σαφή τρόπο" και εξέφρασε την ελπίδα "οι επόμενες εκλογές να δώσουν κυβέρνηση".

Έτσι, η διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των εκλογών θα επισπευστεί. Την Κυριακή 28 Μαΐου αναμένεται η ορκωμοσία της νέας Βουλής και την Τρίτη η διάλυσή της, ώστε να δρομολογηθούν οι εκλογές με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής στις 25 Ιουνίου.

Εκεί, η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυντάσσεται μετά την ήττα με 20 ποσοστιαίες μονάδες από το κυβερνών κόμμα, το ΠΑΣΟΚ σε υψηλότερα ποσοστά, όπως και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα.

Απευθυνόμενος στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα των εκλογών, είπε πως, «το αποτέλεσμα ήταν ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο, και πιστεύω πως είναι οδυνηρό και για την κοινωνία, γιατί διαμορφώνονται συσχετισμοί που εάν επαναληφθούν στις δεύτερες εκλογές θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφυκτικές για τη δημοκρατία, μια παντοδυναμία για μια κυβέρνηση που τα προηγούμενα χρόνια δε σεβάστηκε το κράτος δικαίου και τον πλουραλισμό».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι, τώρα «πρέπει να δούμε πως δε θα έχουμε την επανάληψη αυτών των συσχετισμών. Οι πληγές του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένες, αλλά θα σταθούμε στα πόδια μας».

