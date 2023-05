Πολιτική

Εκλογές: Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών την Τετάρτη

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά την κατάθεση των τριών διερευνητικών εντολών σχηματισμού κυβέρνησης, καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη 24 Μαΐου στις 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 εδάφιο γ’ του Συντάγματος.

Ο κύκλος των διερευνητικών εντολών προς τα κόμματα έκλεισε, χωρίς, όπως αναμένονταν, να προκύψει κυβερνητική λύση ή έστω προσπάθεια κυβερνητικής λύσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουάκης, τρίτος στη σειρά πολιτικός αρχηγός, επέστρεψε την διερευνητική εντολή που έλαβε, σύνφωνα με το Σύνταγμα, στην κυρία Σακελλαροπούλου αμέσως, χωρίς να κάνει χρήση Το ίδιο έκαναν τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητοστάκης μια ημέρα νωρίτερα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί στο Προεδρικό Μέγαρο τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που έχουν προκύψει από τις εκλογές, για τη διερεύνηση του σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Bουλής. Εάν και αυτή η προσπάθεια αποδειχθεί άκαρπη, τότε η κυρία Σακελλαροπούλου θα επιδιώξει το σχηματισμό υπηρεσιακής Κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής από όλα τα κόμματα της Bουλής για τη διενέργεια νέων εκλογών.

Επισπεύδεται κατά τέσσερις ημέρες η σύγκληση της Βουλής, που προήλθε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Η Βουλή που προέκυψε από τις κάλπες της 21ης Μαΐου θα συνεδριάσει για μία ημέρα και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Μαΐου στις 18.00, σύμφωνα με νεότερο Διάταγμα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, κατά την οποία θα ορκιστούν οι νέοι βουλευτές.



Θα ακολουθήσει η ορκωμοσία του προεδρείου και την επόμενη μέρα θα θυροκολληθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών μέσα σε διάστημα 30 ημερών.



Η έναρξη της προεκλογικής περιόδου είναι η ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος, οπότε και τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με τον νόμο, μια σειρά από διαδικασίες και προθεσμίες στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.



Ως πιθανότερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των δεύτερων εκλογών θεωρείται η 25η Ιουνίου.

