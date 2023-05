Life

“The 2Night Show” - Ορφανός: Η διαδρομή του στην υποκριτική και η “θητεία” του στην πολιτική (βίντεο)

Ο πολύπλευρος ταλαντούχος ηθοποιός σε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Νίκος Ορφανός βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «The 2 Night Show».

Ο πολύπλευρος ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται περιστατικά από τη μακρόχρονη διαδρομή του στην υποκριτική, περιγράφει στιγμές από τις τηλεοπτικές του συνεργασίες και μιλάει για τη «θητεία» του στην πολιτική.

«Αγαπώ την ιδιωτική τηλεόραση. γιατί άνοιξε το επάγγελμα, μας έκανε γνωστούς, έχτισε καριέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά και μίλησε για το πώς ήταν να συνεργάζεται με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. «Ήταν τόσο οικείος… Συνεχώς επέμενε να του μιλάμε στον ενικό, αλλά εγώ είχα την συναίσθηση πως καθόμουν δίπλα στον Αλέκο Αλεξανδράκη και του έλεγα, “δεν μπορώ να σας μιλάω στον ενικό”. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος… Φοβερός! Ήταν ένας άνθρωπος υψηλού επιπέδου», τόνισε και υπογράμμισε πως τα ενθαρρυντικά λόγια του Αλεξανδράκη αποτέλεσαν ώθηση στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Έπειτα, μίλησε και για την πορεία του στην πολιτική το 2015 όταν και εξελέγη βουλευτής με «Το Ποτάμι». Υποστήριξε πως δεν μετανιώνει γι’ αυτή την επιλογή του, αλλά δεν θα το επιχειρούσε ξανά. Ωστόσο, παραμένει κοντά στα… κοινά. «Είμαι υπεύθυνος στον τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια ωραία ομάδα. Βοηθάω. Δεν είμαι φανατικός με κανένα κόμμα και με καμία ιδεολογία. Πιστεύω στη συνεννόηση», δήλωσε και συνέχισε:

«Δεν άντεχα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ασφυκτιούσα. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει το χιούμορ, η ευγένεια… Εκεί πρέπει συνεχώς να τραμπουκίζεις, να παλεύεις. Είμαι άνθρωπος της δουλειάς και θέλω να φαίνεται η δουλειά μου. Στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν φαίνεται καλά αυτό που κάνεις. Είναι λίγο θολό, χάνεται. Πρέπει να είσαι λίγο απολογητής του αρχηγού, λίγο το ένα, λίγο το άλλο… ».

«Δεν μετανιώνω, δεν έχεις το δικαίωμα να το μετανιώσεις, όταν σε εμπιστεύεται ο κόσμος, αλλά δεν θα μπορούσα να το ξανακάνω. Ήταν μια περίοδος με πολύ φανατισμό, με πολλές ακρότητες», είπε. «Πλέον, η πολιτική είναι για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων: προέρχονται μέσα από τους κομματικούς σωλήνες, έχουν χρήματα και μπορούν να κάνουν μια δουλειά την οποία μπορούν να αφήσουν και να την ξαναβρούν. Εγώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε παραμένω στο καλλιτεχνικό στοιχείο», κατέληξε.

