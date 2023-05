Life

Τίνα Τάρνερ: Η πορεία της θρυλικής “γιαγιάς της ροκ” (εικόνες)

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια και η απογείωση της καριέρας της Τίνα Τάρνερ. Οι τραγωδίες που βίωσε η αγέρωχη καλλιτέχνιδα.

Θρήνος στην παγκόσμια μουσική σκηνή από τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της ροκ, Τίνα Τάρνερ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, την τελευταία της πνοή στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο σπίτι της, στην πόλη Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη.

Η «γιαγιά της ροκ» είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο έντερο το 2016, ενώ το 2017 έκανε μεταμόσχευση νεφρού. Πέθανε μόλις πέντε μήνες μετά το θάνατο του 62χρονου γιου της, Ρόνι, που νικήθηκε από καρκίνο του παχέος εντέρου. Το 2018 ο μεγάλος της γιος, Κρεγκ, είχε αυτοκτονήσει σε ηλικία 59 ετών και εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Ο Ρόνι είχε πρωταγωνιστήσει με τη μητέρα του στη βιογραφική ταινία “What’s Love Got To Do With It”, το 1993, η οποία αφηγούνταν την ιστορία της ζωής της διάσημης τραγουδίστριας.

Η Τίνα Τάρνερ γεννήθηκε ως Άννα Μέι Μπούλοκ στις 26 Νοεμβρίου 1939 σε μια αγροτική κοινότητα του Τενεσί. Ο πατέρας της ήταν επιστάτης σε φάρμα και η μητέρα της εγκατέλειψε την οικογένεια όταν η μετέπειτα σταρ της ροκ ήταν μόλις 11 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν την ανακάλυψε ο Άικ Τέρνερ και της άλλαξε το όνομα σε Τίνα Τέρνερ, προτού ακόμη παντρευτούν στην Τιχουάνα του Μεξικού.Χώρισε το 1976 αφού - όπως αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία της - έπεσε θύμα συζυγικής βίας. Πήρε τελικά διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα και ήταν παρούσα στην κηδεία του, το 2007.

Το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό επί 27 χρόνια, προτού ενωθούν με τα δεσμά του γάμου το 2013.

Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best», τα άλμπουμ της πούλησαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ βραβεύτηκε με 12 Grammy. Απέκτησε το προσωπικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στο Rock & Roll Hall of Fame.

Ενίσχυσε τόσο πολύ την παρουσία των μαύρων γυναικών στο rock'n'roll, που ο Μικ Τζάγκερ παραδέχθηκε ότι εμπνεύστηκε από τις εμφανίσεις της στη σκηνή.

Η Τάρνερ γέμισε στάδια σε όλο τον κόσμο για πάνω από τρεις δεκαετίες και με την ενέργειά της πάνω στη σκηνή, όπου πάντα εμφανιζόταν χαμογελαστή, έγραψε τη δική της ιστορία. Χαρακτηριστικό ήταν τα πόδια της, για τα οποία η ίδια είχε δηλώσει ότι είναι εξίσου διάσημη για αυτά όσο και για τη φωνή της.

Τρία απομνημονεύματα, ένα μιούζικαλ, ένα ντοκιμαντέρ και μία βιογραφική ταινία γράφτηκαν για εκείνη. Είχε το δικό της αστέρι στο Χόλιγουντ, μουσείο και πρόσφατα έγινε και Barbie.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επιτυχιών της ήταν τα "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" και "The Best".

Διέκοψε τις εμφανίσεις της το 2009, μετά από μία ιστορική περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου έδωσε 37 sold out συναυλίες και κέρδισε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια και στην Ευρώπη έδωσε ακόμα 47 live, που παρακολούθησαν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

