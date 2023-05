Οικονομία

Απάτη - Θεσσαλονίκη: την “ξάφριζε” ο “high tech” υπάλληλός της

Πώς κατάφερε ο δράστης να αποσπάσει χρήματα από ιδιοκτήτρια επιχείρησης. Ο συνεργός και η λεία που αποκόμισαν.

Εξιχνίαση υπόθεσης από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Ωραιοκάστρου, που αφορά στα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης με υπολογιστή και αποδοχής, διάθεσης προϊόντων εγκλήματος σε βάρος 58χρονης ιδιοκτήτριας επιχείρησης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν 41χρονος ημεδαπός και η 47χρονη σύντροφός του, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος, ως εργαζόμενος στην επιχείρηση 58χρονης, από τις 19 έως 21 Μαΐου 2023 και κατά τη διάρκεια βάρδιας του, αφαίρεσε τμηματικά από το ταμείο της επιχείρησης το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ περίπου, μεγάλο μέρος του οποίου παρέδωσε στη 47χρονη.

Επιπλέον, αφαίρεσε και τραπεζική κάρτα της παθούσας με την οποία πραγματοποίησε χρέωση ύψους 297 ευρώ, ενώ αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει, ανεπιτυχώς, συναλλαγές συνολικού ποσού 1.559 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

