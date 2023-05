Ποδόσφαιρο: Τραγωδία σε παιδικό αγώνα

Φονική κατάρρευση κερκίδας κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα ποδοσφαίρου σε γήπεδο στο Ροστόφ. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

Μια κερκίδα ποδοσφαιρικού γηπέδου κατέρρευσε κατά τη διάρκεια παιδικού αγώνα ποδοσφαίρου στη ρωσική πόλη Ροστόφ την Τρίτη (30/5), σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 26, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Βασίλι Γκολούμπεφ, σε μήνυμά του στη εφαρμογή Telegram, έγραψε πως η κατάρρευση σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών ανέμων σε μια εγκατάσταση δίπλα σε ένα κανάλι κωπηλασίας. Δεκατρία παιδιά και δύο ενήλικες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης

