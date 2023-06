Πολιτική

Μπελέρης: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας – Αλβανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές για τη συνάντηση των δύο υπουργών.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Βασίλη Κασκαρέλη και της υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας Όλτα Τζατσκα (Olta Xhacka), στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου υπουργών Εξωτερικών κρατών- μελών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στο Όσλο.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έθεσε στην υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας το ζήτημα της αποφυλάκισης του εκλεγμένου Δημάρχου Χείμαρρας Φρέντι Μπελέρη και του Παντελή Κοκαβέση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Ανήλικοι έκλεψαν ποδήλατο σε χρόνο…μηδέν (βίντεο)

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Νέα Ελληνικά

“Αρένα” – “Κιβωτός του Κόσμου”: Όλα έγιναν μέσα στη δομή, λέει ο 15χρονος