Πανελλήνιες - Τσίπρας: Καλή επιτυχία στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας

Το μήνυμα του προέδρoυ του ΣΥΡΙΖΑ προς τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες εξετάσεις.



«Καλή επιτυχία στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά τους» εύχεται ο Αλέξης Τσίπρας στους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη των πανελλήνιων εξετάσεων.

«Σήμερα, τα παιδιά μας ξεκίνησαν τον δικό τους προσωπικό αγώνα. Δεν θα μπορούσε η σκέψη μου να μην είναι μαζί τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Τονίζει ότι «η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά την εκκίνηση νέων αγώνων» και πως «καμία μάχη, ανεξαρτήτως της έκβασής της, δεν καθορίζει την πορεία τής ζωής μας. Οι αγώνες είναι αυτοί που τη νοηματοδοτούν».

Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι «η Πολιτεία οφείλει να μπορεί να διαμορφώνει τους δρόμους για την πραγμάτωση των ονείρων του κάθε ανθρώπου» και αναφέρει καταληκτικά: «Εύχομαι στην καθεμία και στον καθένα από εσάς, καλή επιτυχία στους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά σας».





