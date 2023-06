Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Μετατέθηκε η εισαγγελική πρόταση για τη δολοφονία του

Για πότε μετατέθηκε η πρόταση της εισαγγελέως για την πολύκροτη δίκη του Άλκη Καμπανού.

Μετατέθηκε η εισαγγελική πρόταση στην πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 'Αλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, κατά τη διάρκεια «τυφλής» οπαδικής επίθεσης που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Η αγόρευση ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα, αλλά η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Κλιάμπα γνωστοποίησε προς τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης και τους παριστάμενους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη. Προανήγγειλε δε, ότι η αγόρευσή της θα διαρκέσει 10 ώρες κι ότι θα είναι γραπτή. «Δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα απ' έξω, ούτε θέλεις να ξεχάσεις κάτι» ανέφερε η ίδια και κάλεσε όλους τους παράγοντες της δίκης να «εξοπλιστούν με υπομονή». Στο μεταξύ, κανονικά έγινε νωρίτερα η μεταγωγή των 12 κατηγορουμένων, στη δικαστική αίθουσα. Ένας-ένας κάθισαν στις θέσεις τους για να επιστρέψουν μετά από λίγη ώρα πίσω στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης όπου κρατούνται από τις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησε η δίκη.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για τις εξής πράξεις: Άπαντες για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη (στην περίπτωση του ‘Αλκη) και σε απόπειρα (στην περίπτωση του πρώτου τραυματισμένου νεαρού), από κοινού,

Ένας εξ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην περίπτωση του δεύτερου τραυματισμένου νεαρού, και οι υπόλοιποι 11 ως απλοί συνεργοί στην συγκεκριμένη πράξη,

Άπαντες για επίθεση και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.