Τουρκία - Ερντογάν: “Λαμπερή ορκωμοσία” πριν την μάχη με την φτώχεια του λαού

Παρουσία δεκάδων ηγετών και πολυάριθμων Υπουργών Εξωτερικών θα ορκιστεί Πρόεδρος για άλλα πέντε χρόνια ο Ερντογάν, ο οποίος έχει μπροστά του μεγάλες προκλήσεις.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επανεξελέγη την προηγούμενη Κυριακή στην προεδρία της Τουρκίας, θα ορκιστεί σήμερα στην Άγκυρα για μια νέα πενταετή θητεία και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τη σύνθεση της νέας του κυβέρνησης.

Εκτός από περίπου 20 ηγέτες κρατών που θα παραστούν στην τελετή, σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό Τύπο, η Άγκυρα επιβεβαίωσε και την παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η Τουρκία, που επιμένει να ασκεί βέτο στην ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία εδώ και 13 μήνες, δέχεται πιέσεις να αλλάξει στάση ως τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στο Βίλνιους.

«Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Σουηδούς φίλους μας: Σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας (…) και λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν», έγραψε στο Twitter την Πέμπτη το βράδυ ο νυν υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Άλλο ένα καυτό ζήτημα είναι ο κατάλογος των υπουργών που θα ανακοινωθεί σήμερα το βράδυ, μετά την τελετή, και ο οποίος πρόκειται να δώσει μια ιδέα για την πορεία που θέλει να ακολουθήσει ο Ερντογάν για την ανάταξη της οικονομίας της Τουρκίας, που διέρχεται κρίση.

Για το δύσκολο αυτό έργο κυκλοφορεί εδώ και ημέρες το όνομα του Μεχμέτ Σιμσέκ. Πρώην υπουργός Οικονομικών (2009-2015), στη συνέχεια αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδιος για την Οικονομία (ως το 2018), ο 56χρονος Σιμσέκ, πρώην οικονομολόγος στη Merrill Lynch, θα αναλάβει να επαναφέρει λίγη ορθοδοξία στην τουρκική οικονομία προκειμένου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Εκτός από τον πληθωρισμό, που ξεπερνά το 40% ενισχυμένος από τις τακτικές μειώσεις των επιτοκίων, το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας, η λίρα, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, πέφτοντας την Παρασκευή στις 20,88 λίρες το ένα δολάριο.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, 20 ηγέτες κρατών και 45 υπουργοί Εξωτερικών θα παραστούν στην τελετή ορκωμοσίας του Ερντογάν και θα συμμετάσχουν σε δείπνο στο τεράστιο προεδρικό μέγαρο, το οποίο κατασκεύασε ο Τούρκος πρόεδρος.

Μεταξύ αυτών θα είναι ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, στενός σύμμαχος του Ερντογάν, και οι πρωθυπουργοί της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν και του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι, οι οποίοι ήταν μεταξύ των πρώτων που συνεχάρησαν τον Τούρκο πρόεδρο για την επανεκλογή του.

Το κοινοβούλιο που εξελέγη στις 14 Μαΐου συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες Παρασκευή στην Άγκυρα: το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν και οι σύμμαχοί του έχουν την πλειοψηφία των 600 εδρών.

Οι συντηρητικοί έχουν ισχυρή θέση στο κοινοβούλιο, τόσο εντός της κυβέρνησης, με το υπερεθνικιστικό MHP, όσο και στην αντιπολίτευση με το Iyi Parti (Καλό Κόμμα).

Η ορκωμοσία του Ερντογάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην έδρα του κοινοβουλίου. Στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στο μαυσωλείο του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, πριν τις επίσημες τελετές και το μεγάλο δείπνο.

