Ιμπραχίμ Καλίν ο νέος επικεφαλής της ΜΙΤ

Επικεφαλής της ΜΙΤ αναλαμβάνει ο πρώην εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Τον Ιμπραχίμ Καλίν διόρισε ως επικεφαλης της ΜΙΤ ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Έπειτα από την ανακοίνωση, ο Ιμπραχίμ Καλίν έγραψε στον λογαριασμό του στο τούίτερ «Για την όμορφη πατρίδα μου, δεν σταματάμε, συνεχίζουμε…».

Guzel ulkem icin durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O — Ibrahim Kal?n (@ikalin1) June 5, 2023

Ο Ιμπραχίμ Καλίν είχε διοριστεί ως επικεφαλής σύμβουλος του πρωθυπουργού αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική το 2009. Όταν ο Ταγίπ Ερντογάν έγινε Πρόεδρος τον διόρισε εκπρόσωπο της προεδρίας.

Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών, έπειτα από 13 χρόνια στην ΜΙΤ.

