Εκλογές 2023: Παπαδημητρίου, Χατζηγιαννάκης, Κωνσταντινόπουλος και Σκάλκος για τη φορολογία

Οι τέσσερις υποψήφιοι βουλευτές στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη «μάχη» της φορολογίας ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Λιγότερο από είκοσι μέρες πριν από τις εκλογές και η διαμάχη για τη φορολογία «καλά κρατεί». Τέσσερις υποψήφιοι βουλευτές βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», όπου διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους για τα φορολογικά, τα εισοδήματα και τα επιδόματα.

Από την κουβέντα, δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι εκλογικοί στόχοι των κομμάτων που εκπροσωπούν.

Στο στούντιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκαν:

Μπάμπης Παπαδημητρίου – Υποψήφιος Βουλευτής νοτιοδυτικού Νότιου Τομέα Αθηνών

Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης – Υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος – Υποψήφιος Βουλευτής ΠΑΣΟΚ στον νομό Αρκαδίας

Γιάννης Σκάλκος – Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Λύσης