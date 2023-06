Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός - Τσιτσιπάς: Ο Αλκαράθ απέκλεισε τον Έλληνα τενίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στους "8" του Ρολάν Γκαρός.

-

Το μεγάλο ντέρμπι ή, «πρόωρος τελικός» της φάσης των «8» του Ρολάν Γκαρός, ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Κάρλος Αλκαράθ, εξελίχθηκε σε ένα άνευ προηγουμένου «περίπατο» του Ισπανού στα δύο πρώτα σετ και τελικά στη νίκη με 3-0 (6-2, 6-1, 7-6 (5), με τον 20χρονο να προκρίνεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στους ημιτελικούς, όπου θ΄ αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο τενίστες στα δύο πρώτα σετ ήταν χαώδης. Από την αρχή το νο1 του κόσμου επέβαλλε πλήρως το παιχνίδι του, απέφυγε τα αβίαστα λάθη, έβγαλε μεγάλους πόντους σε όλα τα σημεία του κορτ και δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά στο σερβίς του.

Από την άλλη, η απόλυτη απογοήτευση. Ό,τι κι αν προσπάθησε να κάνει ο Τσιτσιπάς στο παιχνίδι δεν του βγήκε. Ίσως γιατί δεν βρέθηκε σε καλή μέρα; Μάλλον, όμως, έφταιξε περισσότερο το ότι δεν είχε απάντηση στα χτυπήματα του αντιπάλου του, κάτι που και ο ίδιος παραδέχθηκε στον πατέρα του και προπονητή του στο ξεκίνημα του τρίτου σετ.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Αλκαράθ θα έκανε «προπόνηση», καθώς προηγήθηκε με 4-1 και 5-2, ο Έλληνας τενίστας μείωσε σε 5-3 και στη συνέχεια βρήκε το πρώτο του μπρέικ στοπ παιχίδι (5-4). Κράτησε το σερβίς του και ισοφάρισε (5-5) και το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Αλοκαράθ εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη στο σερβίς του Τσιτσιπά και με 7-5 πήρε τη νίκη και το «εισιτήριο» για την τετράδα.

Η 5η συνάντηση των δύο αθλητών, στο άκρως επιβλητικό, "Philippe Chatrier" βρήκε τον Κάρλος Αλκαράθ να επεκτείνει το σερί του απέναντι στον 24χρονο πρωταθλητή διατηρώντας το απόλυτο νικών (5 στα 5) και, πλέον, στο παιχνίδι με τον Τζόκοβιτς που ακολουθεί, στο οποίο θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό γκραν σλαμ, θα παίξει... το μισό τίτλο!

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιές, μπόρες και βοριάδες την Τετάρτη

Κολωνός: φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (εικόνες)

Πλατεία Βάθη: νεκρός σε άγρια συμπλοκή (εικόνες)