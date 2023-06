Κοινωνία

Φρεαττύδα - Απόπειρα βιασμού ανήλικης: Συγκλονίζει ο “σωτήρας” της κοπέλας (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο νεαρός που έτρεξε να βοηθήσει το κορίτσι από τα χέρια των τεσσάρων αλλοδαπών, που νωρίτερα είχαν επιτεθεί στον 17χρονο φίλο της.

«Ήταν ματωμένος στα πόδια, ζητούσε βοήθεια από όλη την παραλία. Τον ρωτάω τι έπαθε και μου είπε ότι ήταν με μια κοπέλα στα βράχια. Άφησα τα πράγματα που είχα πάνω μου και έτρεξα κοντά της», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο νεαρός που στάθηκε «φύλακας – άγγελος» για την ανήλικη κοπέλα, που αποπειράθηκαν να βιάσουν τέσσερις αλλοδαποί, γνωστοί στις Αρχές από κλοπές στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως ανέφερε ο 22χρονος Εμάνουελ, «είχε σπεύσει προς το μέρος της η ναυαγοσώστρια που είχε βάρδια, η οποία κάλεσε και το Λιμενικό. Όταν έφτασα προσπάθησαν να επιτεθούν και σε μένα, αλλά τους αντιμετώπισα, καθώς έχω και γνώσεις πολεμικών τεχνών».

«Είναι δύσβατο το σημείο, όποιος είναι εκεί πάνω, ένα σπρώξιμο αν του κάνουν, θα πέσει κάτω», παρατήρησε ο νεαρός «σωτήρας» της ανήλικης, την οποία πήρε μέσα από τα χέρια των δραστών, που είχαν αρχίσει να την θωπεύουν σε όλο το σώμα, αφού πρώτα επιτέθηκαν στον 17χρονο φίλο της, τον τραυμάτισαν και για λίγη ώρα τον είχαν ακινητοποιήσει.

Χάρη στον νεαρό που έσπευσε να βοηθήσει την κοπέλα και καθυστέρησε την φυγή των νεαρών δραστών, αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή, κατάφεραν να συλλάβουν και τους τέσσερις.





