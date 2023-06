Οικονομία

ΑΑΔΕ: Influencers και πωλήσεις μέσω social media στο στόχαστρο της Εφορίας

Με «έξυπνους» ελέγχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να πετύχει καίριο πλήγμα κατά της φοροδιαφυγής.

Γνωστοί influencers, αλλά και οι «μαύρες» πωλήσεις μέσω των social media μπαίνουν πλέον για τα καλά στο «στόχαστρο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που σφίγγει ακόμη περισσότερο τον ελεγκτικό κλοιό σε όσους δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου.

«Έξυπνοι» έλεγχοι

Κινήσεις οι οποίες εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για «έξυπνους» πλέον ελέγχους που ακολουθούν τη «μόδα» της εποχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της αναζήτησης και φορολόγησης κρυφών – αδήλωτων εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν αναρτήσεις φυσικών προσώπων, αλλά και οι επιχειρήσεις κάθε μορφής που έχουν μεγάλη απήχηση στα social media (γνωστοί και ως «influencers»), ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο απόκρυφης εισοδημάτων και φοροδιαφυγής.

Ήδη οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συλλέγουν στοιχεία από αναρτήσεις τους στο Facebook, το Instagram και το TikTok, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεών τους και των εικόνων που προβάλλουν δημοσίως. Πολύ απλά δηλαδή θα διερευνηθούν διεξοδικά όλα τα έσοδα και οι οικονομικές συναλλαγές όσων εμφανίζονται ως influencer, παρέχοντας υπηρεσίες προβολής ή προϊόντα προς πώληση.

Πρόκειται ουσιαστικά για νέου τύπου ειδικούς ελέγχους που θα επικεντρώνονται σε αγορές, ταξίδια και ακίνητα, όπως και στον τρόπο ζωής των εν λόγω προσώπων, με πρωταρχικό στόχο φυσικά να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και μη καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος, όπως επίσης και από τις συναλλαγές τους για την προώθηση ή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Πιο συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα συλλέξουν στοιχεία από αναρτήσεις σε Facebook και Instagram, όπως π.χ. φωτογραφίες που εμφανίζουν τους ελεγχόμενους με πολυτελή προϊόντα, ώστε να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για το αν συνάδει η πολυτελής ζωή που κάνουν με τα εισοδήματα που δηλώνουν.

Οι «μαϊμού» επιχειρήσεις

Όσον αφορά τον έλεγχο σε εταιρείες και τους εκπροσώπους τους, στόχος της ΑΑΔΕ είναι να εντοπίσουν «μαϊμού» επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν φυσική παρουσία, δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ και δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω των social media. Όμως, λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο δεν καταβάλλουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, άλλες κρατήσεις και φυσικά δεν υπάγονται σε καμία εταιρική φορολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη σε πολλές περιπτώσεις το ύψος της φοροδιαφυγής ενδέχεται να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με δεδομένο πως τόσο ως φυσικά πρόσωπα όσο και ως «εικονικές» εταιρείες πωλούν προϊόντα στα social media τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα μας παρανόμως, αφού δεν έχει γίνει -όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία- εκτελωνισμός και δεν έχει καταβληθεί σε καμία φάση της προμήθειας και της πώλησης ο ΦΠΑ που προβλέπεται.

Το κέρδος για το Δημόσιο, από τους εν λόγω ελέγχους της ΑΑΔΕ, θα είναι διπλό αφού όχι μόνο θα φορολογηθούν και θα καταβληθούν οι προβλεπόμενοι φόροι και πρόστιμα από τους παραβάτες, αλλά ταυτόχρονα θα μπει «φρένο» στο παρεμπόριο και κατ’ επέκταση και στον αθέμιτο ανταγωνισμό.

