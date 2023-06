Life

“Είμαστε μαζί”: Οι καλεσμένοι της Κυριακής

Πλούσια είναι η ύλη της εκπομπής “Είμαστε μαζί”, με την Ελίνα Παπίλα και την συντροφιά της, που προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1

Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά στις 15:00 στον ΑΝΤ1.

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, προβληματισμούς και συζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Την Κυριακή 11 Ιουνίου, καλεσμένη στην παρέα του «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία μας ανοίγει την καρδιά της.

Υποδεχόμαστε τον Μάριο Γιαννάκου, λίγες μέρες μετά την ανάβασή του στην κορυφή του Έβερεστ.

Ο Γιώργος Λάγιος μας λέει για το πώς πρέπει να μιλήσουν οι γονείς στα παιδιά τους για την «πρώτη φορά» και η Νεφέλη Μεγκ μάς ενημερώνει για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!