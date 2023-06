Πολιτισμός

ΕΕΣ: Μεγάλη δράση στην Αθήνα για την επέτειο ίδρυσής του (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε την επέτειο ίδρυσής του με μεγάλη δράση στο κέντρο της Αθήνας. Το μήνυμα του Δρ. Αντώνιου Αυγερινού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε τη συμπλήρωση 146 ετών από την ίδρυσή του με μεγάλη εθελοντική δράση για μικρούς και μεγάλους στο κέντρο της Αθήνας (Πλατεία Καπνικαρέας), στην οποία έλαβαν μέρος εθελοντές και προσωπικό από όλους τους Τομείς (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών, Νεότητας) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο κόσμος που βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο και τις δράσεις που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αλλά και τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ, τους «ήρωες της διπλανής πόρτας», οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς για να ενισχύσουν το κοινωνικό σύνολο.

Ταυτόχρονα, η μεγάλη δράση του Ε.Ε.Σ. είχε στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία, μέσα από διαδραστικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές προς όφελος της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά, η μεγάλη εορταστική δράση του Ε.Ε.Σ. περιελάμβανε:

Διαδραστικά μουσικοκινητικά παιχνίδια και χειροτεχνίες για παιδιά και εφήβους, μέσα από τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο, τις δράσεις και την μακρά ιστορία του μεγαλύτερου και αρχαιότερου ανθρωπιστικού Οργανισμού της χώρας

Ενημέρωση των πολιτών διαδραστικά για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υγεία και παρουσίαση καλών πρακτικών για την αντιμετώπισή τους

Οδηγίες για τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών ενόψει καλοκαιριού αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Επίδειξη παροχής Πρώτων Βοηθειών με χρήση προπλάσματος

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στους πολίτες

Στο μήνυμα του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού για τη συμπλήρωση 146 ετών από την ίδρυση του Ε.Ε.Σ., αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οι διαρκώς επιταχυνόμενοι ρυθμοί διαβίωσης της Ανθρώπινης κοινότητας, με αλλεπάλληλες μεταβολές και τροποποιήσεις διαμορφώνουν συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη την επαγρύπνηση και την πλήρη ετοιμότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ). Η παρουσία μας οφείλει να καλύψει την απόσταση που βρίσκεται ανάμεσα στις σταθερές αρχές μας και τις ανθρώπινες ανάγκες. Εμπνεόμαστε δεοντολογικά από μια ιδέα και ένα όραμα, να μετουσιώσουμε σε πράξη, την παρουσία του ΕΕΣ στο προσκήνιο, ενισχύοντας την ιστορική του διαδρομή και την προοπτική του στην τρέχουσα δεινή διεθνή συγκυρία. Με καινοτόμες κοινωνικές παρεμβάσεις και πρωτοποριακές δράσεις προληπτικής και θεραπευτικής σημασίας συμπαραστεκόμαστε σε ανθρώπους που χρήζουν άμεσης βοήθειας και ενδημούν σε αστικό και περιαστικό περιθωριοποιημένο περιβάλλον, παρέχοντας ένα πλαίσιο προστασίας και διαβίωσης. Ο όγκος των δράσεων, όντας υπερβολικός και υπερμεγέθης, δεν μου επιτρέπει την αναλυτικότερη παρουσίασή του. Από τις Αναζητήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέχρι την ενθάρρυνση συμμετοχής παιδιών και νέων στις δραστηριότητές του, την κλιματική αλλαγή και την οικολογία, έχουμε στραμμένη την προσοχή μας εστιάζοντας στο ουσιώδες των εξαιρετικά δυσμενών κοινωνικών συνθηκών. Συνθήκες που καθιστούν απαραίτητη τη συλλογική εθελοντική δράση εκφραζόμενη από ομοιογένεια πεποιθήσεων και αξιών που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Με αφορμή τη συμπλήρωση 146 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (10/6), εύχομαι στις απανταχού Ερυθροσταυρίτισσες και Ερυθροσταυρίτες Χρόνια Πολλά, γεμάτα αγάπη, συμπαράσταση, προσφορά και υλοποίηση του μεγαλύτερου οράματος: “Ενός κόσμου που θα πορεύεται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα προοδεύει συνολικά μέσω του ανθρωπισμού”».