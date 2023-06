Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών με εστιακό βάθος 140 χιλιομέτρων έπληξε την επαρχία Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνίας σήμερα βράδυ (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοικτά των ακτών της πόλης Ουρακάουα, ανέφερε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

