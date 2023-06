Κοινωνία

Κηφισίας: Τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

Χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν τραυματίες από τα οχήματα που συγκρούστηκαν μετωπικά.

Τροχαίο ατύχημα με έξι τραυματίες, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην λεωφόρο Κηφισίας.

Λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα κάτω από άγνωστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Θησέως, προς το Κεφαλάρι.

Από το ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, τα δυο κατάφεραν να βγουν μόνα τους από το όχημα, αλλά για τον απεγκλωβισμό των άλλων τριών χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

