Πετρούπολη: Αυτοκίνητο παραβίασε stop και εμβόλισε δυο μηχανές της ΔΙΑΣ

Τέσσερεις αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τέσσερις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιουνίου, στην περιοχή της Πετρούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ατύχημα συνέβη όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε 60χρονη, παραβίασε πινακίδα stop και έπεσε πάνω στις δύο μηχανές.

Οι αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

