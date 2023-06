Παράξενα

Φίδι σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ προκάλεσε πανικό (εικόνες)

Έντρομοι οι επιβάτες αντιλήφθηκαν την παρουσία του φιδιού στην διάρκεια του ταξιδιού. Που και πως απομακρύνθηκε. Τι είπε η νεαρή ιδιοκτήτρια του “κατοικίδιου” της.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε υπεραστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του thestival.gr, μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Φλώρινας εντοπίστηκε ένα φίδι.

Η παρουσία του φιδιού έγινε αντιληπτή στη διάρκεια του δρομολογίου Θεσσαλονίκη – Φλώρινα. Στη θέα του φιδιού οι επιβάτες πανικοβλήθηκαν.

Ο οδηγός αναγκάστηκε να επιστρέψει στον Σταθμό "Μακεδονία".

Το φίδι από την… τρύπα κλήθηκε να βγάλει η Πυροσβεστική.

Πως βρέθηκε το φίδι στο λεωφορείο;

Λίγες ώρες νωρίτερα το συγκεκριμένο λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Φλώρινα – Θεσσαλονίκη. Μία από τις επιβάτιδες κουβαλούσε μαζί της το κατοικίδιό της, ένα κοραλόφιδο. Όταν το λεωφορείο έφτασε στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα αποβιβάστηκε χωρίς να πάρει μαζί της το φίδι της.

Καθώς το λεωφορείο ξεκίνησε το δρομολόγιο προς τη Φλώρινα, οι επιβάτες του συνειδητοποίησαν ότι μαζί τους ταξιδεύει ένα ερπετό.

Το όχημα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική. Οι επιβάτες κατέβηκαν από το λεωφορείο και οι πυροσβέστες παρέμειναν εκεί μέχρι να φτάσει η ιδιοκτήτρια του κοραλόφιδου. Η περιπέτεια των επιβατών είχε αίσιο τέλος και η γυναίκα έσμιξε ξανά με το αγαπημένο της ερπετό.

