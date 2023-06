Πολιτική

Εκλογές - Θράκη: Στυλιανίδης, Σκουρλέτης, Γιαννακοπούλου, Δελής για την μειονότητα και την Τουρκία (βίντεο)

Αντοπαράθεση σε υψηλούς τόνους των υποψήφιων βουλευτών ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τις κινήσεις του τουρκικού προξενέιου και την στάση των κομματικών στελεχών.

Ισχυρές δονήσεις προκαλεί στην πολιτική ζωή του τόπου, το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη και όσα κατήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στις εκλογές, με προώθηση υποψήφιων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε στην αντεπίθεση, συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και έκανε λόγο «για πρακτικές στοχοποίησης και ωμού εκβιασμού». Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σκέρτσος «σήκωσε το γάντι», μιλώντας για πολιτική απρέπεια Τσίπρα, ζητώντας από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαψεύσει δημοσίως όσα έχουν καταγγελθεί.

Το θέμα μονοπώλησε την πολιτική συζήτηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Τρίτης, με την αντιπαράθεση να είναι ιδιαίτερα έντονη ανάμεσα στους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι

Ευριπίδης Στυλιανίδης, υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης με την Νέα Δημοκρατία Πάνος Σκουρλέτης, υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ

υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Γιαννακοπούλου , υποψήφια βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

, υποψήφια βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Γιάννης Δελής, υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





