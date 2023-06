Πολιτισμός

ΓΕΣ: Βίντεο - αφιέρωμα στο Μουσείο του Οχυρού Ρούπελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακό βίντεο του ΓΕΣ από το εσωτερικό του Μουσείου του Οχυρού Ρούπελ.

-

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του Μουσείου του Οχυρου Ρούπελ που λειτουργεί από το 2005, στον περιβάλλοντα χώρο του ομώνυμου οχυρού. Ο ιστορικό χώρος του Οχυρού Ρούπελ περιλαμβάνει το Μνημείο πεσόντων της ομώνυμης μάχης (6-9 Απριλίου 1941), τμήματα του οχυρού που δεν καταστράφηκαν και το Στρατιωτικό Μουσείο. Τμήμα των στοών του οχυρού έχει διαμορφωθεί σε μουσειακό χώρο δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί στο μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, με μήκος στοών πάνω από 4.000 μέτρα.

Στον χώρο του Μουσείου εκτίθενται δείγματα ατομικού οπλισμού της εποχής του Β` Παγκοσμίου Πολέμου, παράσημα - μετάλλια που απονεμήθηκαν στους μαχητές οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μάχη του Οχυρού, καθώς και οι στολές αυτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου και η σύνθεση της Βουλής

Στρεπτόκοκκος – Μαγιορκίνης: Αυξημένη η μεταδοτικότητα φέτος

ΔΥΠΑ - Παιδικές κατασκηνώσεις: Οι οριστικοί δικαιούχοι για το πρόγραμμα