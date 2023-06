Παράξενα

Το Περού καταδίκασε σε φυλάκιση 13χρονο θύμα βιασμού και αιμομιξίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας της την βίαζε από την ηλικία των 9 ετών μέχρι που έμεινε έγκυος στα 13 της, το 2017. Η καταγγελία της ανήλικης στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

-

Το Περού καταπάτησε τα δικαιώματα μιας 13χρονης, θύματος βιασμού και αιμομιξίας, καθώς όχι μόνο δεν της επέτρεψε να υποβληθεί σε άμβλωση αλλά την καταδίκασε σε φυλάκιση μετά την αποβολή της, κατήγγειλε σήμερα η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Το κορίτσι, που κατάγεται από φυλή ιθαγενών, προσέφυγε σε αυτήν την Επιτροπή του ΟΗΕ εξηγώντας ότι ο πατέρας της την βίαζε από την ηλικία των 9 ετών μέχρι που έμεινε έγκυος στα 13 της, το 2017.

«Είμαι κατάπληκτη από τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές μεταχειρίστηκαν ένα νεαρό κορίτσι 13 ετών, θύμα βιασμού και αιμομιξίας» ανέφερε η Αν Σκέλτον, η πρόεδρος της Επιτροπής, εκτιμώντας ότι το Περού παραβίασε τα δικαιώματα του παιδιού στην υγεία και τη ζωή. «Αντί να την προστατεύσουν (…) παρενοχλήθηκε από τις υγειονομικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Στην πραγματικότητα, από θύμα μετατράπηκε σε θύτη», τόνισε.

Όταν πήγε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο του Αμπανκάι, η 13χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να κρατήσει το έμβρυο και επανέλαβε το αίτημά της, χωρίς όμως να ενημερωθεί ποτέ ότι είχε δικαίωμα να υποβληθεί σε θεραπευτική διακοπή της κύησης. Το Περού, μια συντηρητική, καθολική χώρα, επιτρέπει την θεραπευτική άμβλωση μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

Με τη βοήθεια μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης το κορίτσι υπέβαλε αίτημα διακοπής της κύησης στο νοσοκομείο και στον εισαγγελέα που ερευνούσε τον βιασμό της, αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Το υγειονομικό προσωπικό, από την πλευρά του, επέμενε να την υποβάλει σε προγεννητικές εξετάσεις – έφτασαν στο σημείο να πηγαίνουν στο σπίτι της, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς, όταν δεν εμφανιζόταν στο νοσοκομείο.

Στιγματισμένη ακόμη και στους κόλπους της οικογένειας και της κοινότητάς της, η 13χρονη αναγκάστηκε να διακόψει τη φοίτηση στο σχολείο του χωριού της. Αφού απέβαλε, καταδικάστηκε χωρίς αποδείξεις για παράνομη έκτρωση, μια κατηγορία που επιφέρει ποινή φυλάκισης δύο ετών. Η καταδίκη ακυρώθηκε το 2019, μετά την προσφυγή της στη δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ζητά από το Περού να αποποινικοποιήσει την άμβλωση για τις ανήλικες και να φροντίσει ώστε όλα τα νεαρά κορίτσια να έχουν πρόσβαση στην ασφαλή διακοπή της κύησης, ιδίως εάν κινδυνεύει η ζωή τους και η υγεία τους ή αν πρόκειται για περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου και η σύνθεση της Βουλής

Πέθανε η Ήρα Φελουκατζή

ΔΥΠΑ - Παιδικές κατασκηνώσεις: Οι οριστικοί δικαιούχοι για το πρόγραμμα