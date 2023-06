Life

“Rouk Zouk”: Backstage από το σημερινό επεισόδιο (βίντεο)

Απολαυστικό backstage video από τα γυρίσματα του σημερινού επεισοδίου του «Rouk Zouk».

-

Το «Rouk Zouk» έρχεται και σήμερα στις 15:00 με τη Ζέτα Μακρυπούλια στα «decks» του αγαπημένου παιχνιδιού και δύο ομάδες έτοιμες για όλα!

Τι συνέβη πίσω από τις κάμερες στο γύρισμα του σημερινού επεισοδίου;

Δείτε ένα απολαυστικό backstage video με τη Ζέτα Μακρυπούλια, τους συντελεστές του παιχνιδιού, αλλά και τους παίκτες σε… τρελά κέφια και ξέφρενο χορό!

