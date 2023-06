Πολιτισμός

Γιάννης Μαρκόπουλος: το “ύστατο χαίρε” στον μουσικοσυνθέτη (εικόνες)

Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν το "τελευταίο αντίο" στον συνθέτη. Το "παρών" έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο.

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιάννη Μαρκόπουλου. Απλοί άνθρωποι, φίλοι και θαυμαστές του έργου του προσέρχονται με ένα λουλούδι να αποτίσουν φόρο τιμής στον εμβληματικό συνθέτη. Τη σορό φυλάττουν ως τιμητική φρουρά Κουρήτες, με την παραδοσιακή κρητική φορεσιά.

Η σύζυγος του, Βασιλική Λαβίνα στέκεται στα σκαλοπάτια της Μητρόπολης... Σκύβει το κεφάλι και ευχαριστεί τον κόσμο που συμμετέχει στο πένθος της, και στη συνέχεια δέχεται μια σφιχτή αγκαλιά από την κόρη της, Ελένη.

Η κηδεία του Γιάννη Μαρκόπουλου, έγινε στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης και η ταφή του θα γίνει αργότερα το απόγευμα στο νεκροταφείο Παπάγου.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε για να αποχαιρετίσει για τελευταία φορά του συνθέτη. Το "παρών" έδωσαν στην τελετή μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η Αλέκα Παπαρήγα, η Έλενα Ακρίτα και ο Γιώργος Κυρίτσης, ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του, Άννα, οι τραγουδιστές Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περρής.

Η επιθυμία της οικογένειάς του

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων να στηριχθούν:

· Οι “Μικροί Μουσικοί” του Ωδείου Αθηνών Δικαιούχος: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος ‘Ωδείον Αθηνών–1871 ΕUROBANK - IBAN: GR4102601780000890201012375

· Η Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρογεννητικού Καρκίνου Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕΟΟΓΕΚ) Alpha Βank - IBAN: GR4701401150115002002026203

· Τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Δικαιούχος: ΕΛΕΠΑΠ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - IBAN: GR6401720630005063021944939

