Ελληνοτουρκικά: Τι συμφώνησαν Στεφανής - Γκιουλέρ (εικόνες)

Συνάντηση σε εγκάρδιο κλίμα είχαν οι υπ. Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Παραπάνω από 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση του υπηρεσιακού Υπουργού Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή και του Τούρκου ομολόγου του, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιο, σε συνέχεια των συγχαρητηρίων που αντάλλαξαν οι δύο υπουργοί για την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ελληνική πλευρά τόνισε την ανάγκη για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την βούληση να συνεχιστεί το καλό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών στην παρούσα συγκυρία.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπ. Άμυνας αναφέρεται ότι «Κατά τη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα, ο κ. Γκιουλέρ και ο κ. Στεφανής συμφώνησαν στην ανάπτυξη μιας ατζέντας βασισμένης στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη φιλία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας».

Milli Savunma Bakan? Yasar Guler, NATO Savunma Bakanlar? Toplant?s?'na kat?lmak uzere bulundugu NATO Karargah?nda, Yunanistan Savunma Bakan? Stefanis ile bir araya geldi.



Yap?c? ve olumlu bir havada gecen gorusmede, Bakanlar Guler ve Stefanis, Turkiye ve Yunanistan aras?nda iyi… pic.twitter.com/laRRR0xxWw — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) June 15, 2023

Στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπ. Εθνικής Άμυνας αναφέρονται τα εξής:

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο Υπουργών, στις 7 Ιουνίου, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τον ομόλογό του για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Υπογραμμίστηκε επίσης, η σημασία της επικοινωνίας και των συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευρών καθώς και η διατήρηση του τρέχοντος κλίματος αποφυγής των εντάσεων».





