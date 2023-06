Πολιτική

Εκλογές - Βαρουφάκης: ο Τσίπρας έκανε δώρο στον Μητσοτάκη (βίντεο)

Τι είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 για τις εκλογές του Μαΐου, το ερώτημα που θέτει το κόμμα του σήμερα στους πολίτες και την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ανέφερε για το ναυάγιο στην Πύλο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Παρασκευής, μία εβδομάδα πριν από την λήξη της προεκλογικής περιόδου, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα για το κόμμα του, στις προηγούμενες εκλογές απάντησε «Δεν ξέρω τι πήγε στραβά και μείναμε εκτός Βουλής, όπως δεν ξέρει και ο Μητσοτάκης γιατί πήρε τόσο μεγάλο ποσοστό. Περιμέναμε 4,5% και πάνω. Αυτό μας έλεγαν οι δημοσκόποι, αλλά και ο κόσμος. Αυτό που βλέπαμε στην κοινωνία, δεν είναι αυτό που είδαμε στην κάλπη».

Συνέχισε λέγοντας «Αποτύχαμε, ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Αυτός ο λαός έχει κουραστεί από 13 χρόνια κρίσης, της οικονομικής πρώτα και μετά της πανδημίας. Έχει βαρεθεί να ακούει εμάς τους οικονομολόγους να λέμε ότι η κατάσταση δεν πάει καλά και δεν «βγαίνει». Πολλοί μου λένε ξέρω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να το ακούω. Ο κόσμος μου λέει «αυτά που λες είναι ορθά, αλλά εσύ έχεις 3%, δεν θα κυβερνήσεις. Αύριο τι θα γίνει; Θέλω 3 μήνες ηρεμία, ξέρω το φθινόπωρο ότι θα είναι χάλια, αλλά δεν θέλω να το ακούω».

Εκτίμησε ότι για το χαμηλό ποσοστό του ΜέΡΑ25 δεν φταίνε οι προτάσεις του κόμματος, αναφέροντας ότι «Η «Δήμητρα» είναι πολύ σωστό μέτρο και μελλοντικά θα γίνει. Η ΝΔ δαιμονοποίησε την «Δήμητρα» για να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα όχι εμάς. Oι πολίτες μου λένε «εσείς οι αριστεροί δεν συνεννοηθήκατε μεταξύ σας. Δεν πιστεύω τον Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλω να ακούω άλλο προβληματισμό».

Σε ότι αφορά τα ποσοστά άλλων αριστερών κομμάτων όπως η Πλεύση Ελευθερίας, απάντησε ότι «δεν έγιναν πιο πιστευτοί οι άλλοι, γιατί δεν είπαν κάτι συγκεκριμένο. Εμείς μιλάμε με κυβερνητικό πρόγραμμα που φάνηκε και λίγο μικρομεγαλισμός ότι έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Εμείς άλλωστε προωθούμε την ρήξη»

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει κάτι σωστό για μένα, ότι δεν είμαι καλός πολιτικός. Δεν είμαι καλός πολιτικός, επειδή δεν λέω στον κόσμο αυτό που θέλει να ακούσει. Πήραμε το μάθημα μας από τις 21 Μαΐου και ενώ θα πούμε τα ίδια αν μας ρωτήσεις για τα κόκκινα δάνεια ή άλλα θέματα, αυτό που λέμε σήμερα στους ψηφοφόρους είναι «ξέρετε τι κάναμε 4 χρόνια στην Βουλή. Θεωρείτε ότι θα είναι χρήσιμη να είναι πάλι αυτή η φωνή στην Βουλή;», σημείωσε ο κ. Βαρουφάκης.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 είπε ότι «δύο χρόνια, όχι προεκλογικά, δύο χρόνια, από το πρώτο μας συνέδριο, καλούσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ και όποια δύναμη θεωρεί τον εαυτό της προοδευτική, να έρθει να συζητήσουμε προγραμματικά. Ούτε στην προεκλογική περίοδο δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε. Ήταν στρατηγική τους η άρνηση του διαλόγου και έλεγαν θα συζητήσουμε μόνο μετά τις εκλογές. Αυτό ήταν ένα δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα».

Συμπλήρωσε ότι «δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέπουμε στις πικρίες και στις αντιπαραθέσεις μεταξύ μας να μας κάνουν να μην συζητήσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε την απλή αναλογική και δεν την υπηρέτησε, έλεγε δώστε μου μια ψήφο παραπάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά θα έρθω να το συζητήσουμε».

Για το ναυάγιο στην Πύλο, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε, αφήνοντας εμμέσως αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για το επεισόδιο με τον υπηρεσιακό Υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, ότι «Ποτέ δεν πρόκειται να χρίσω τον εαυτό μου δικαστή, εισαγγελέα, ένορκο ή ντετέκτιβ. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ευθύνες το Λιμενικό. Μπορεί να έχει, ελπίζω να μην έχει. Πρέπει να ερευνηθεί το θέμα».

«Βλέπω ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι υπέρ της δημιουργίας ασφαλών διόδων για να περνούν μετανάστες στην Ευρώπη. Δεν αντέχει να μην το κάνει η Ευρώπη αυτό. Οι φράχτες της ΕΕ στο σύνολο τους και οι επαναπροωθήσεις φταίνε για το ναυάγιο στην Πύλο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να λύσει μόνη της το πρόβλημα αυτό, υπάρχει ευρωπαϊκή λύση όμως», είπε ο κ. Βαρουφάκης

