Eurobasket 2023: Η Εθνική γυναικών νίκησε την Λετονία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αν και αιφνιδιάστηκε στην αρχή της αναμέτρησης, έκανε την ανατροπή και πήρε την «παρθενική» της νίκη στη διοργάνωση.

Την πρώτη νίκη της στο Ευρωμπάσκετ 2023 πανηγύρισε η Εθνική Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 73-65 της Λετονίας στην Tel Aviv Arena, για την 2η αγωνιστική του Α' ομίλου της διοργάνωσης, εξαργυρώνοντας την παραγωγικότητα της τρίτης περιόδου, όταν και θα κατάφερε να εξασφαλίσει μία διαφορά ασφαλείας. Η «γαλανόλευκη» ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων μεθαύριο (18/6, 20.45) απέναντι στην Ισπανία.

Η Λετονία αιφνιδίασε την Εθνική στην εκκίνηση του αγώνα και στο 6΄ ξέφυγε με νταμπλ σκορ (6-12), πριν η ελληνική ομάδα βρει λύσεις από τις Φασούλα, Χριστινάκη, Σπανού για το 13-14 (8’). Η αστοχία όμως της Ελλάδας (5/14 δίποντα στο σημείο αυτό) δεν της επέτρεψε την ανατροπή, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο -4 (13-17). Τα δύο τρίποντα που δέχθηκε ένα με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου και ένα σχεδόν με την έναρξη του δεύτερου αύξησε τη διαφορά (13-20, 12΄) με τις Σταϊνμπέργκα και Λάκσα να ευστοχούν και πάλι από τα 6,75 για το 15-26 (13΄). Η αντεπίθεση διαρκείας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος όμως, έφερε την Εθνική και πάλι σε απόσταση αναπνοής στο 17΄ (26-28), ενώ δεν επέτρεψε στη Λετονία να ξεφύγει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (32-34).

Με τη Φασούλα να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, η Εθνική πήρε το προβάδισμα στο 23΄ (38-37), ενώ στο 25΄ ξέφυγε για πρώτη φορά με +5 (42-37). Η διαφορά ανέβηκε στο +8 (45-37, 26΄) με τρίποντο της Σπανού κι ένα επιμέρους 13-3 και έφτασε ως το +14 (54-40, 38΄) από τα χέρια της Φασούλα. Η Λετονία έκανε ένα γρήγορο 5-0 με την τρίτη περίοδο να κλείνει 56-47 και πλησίασε ακόμη περισσότερο με την έναρξη της τέταρτης (58-53, 32΄). Η απόσταση έμεινε στα ίδια επίπεδα (65-60, 35?) με την Τσινέκε να έρχεται να γράφει το 67-60 (36΄) και το 70-62 (38΄).

Το «γκολ-φάουλ» της Σταμολάμπρου στα 40΄΄ για τη λήξη διαμόρφωσε το 73-64 και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη για την ελληνική ομάδα, η οποία επικράτησε με 73-65.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 32-34, 56-47, 73-65

Διαιτητές: Φόρσμπεργκ (Δανία), Προτς (Πολωνία), Νταρά (Γαλλία)

Ελλάδα (Πρέκας): Χριστινάκη 11 (12ρ.. 1τρ.), Φασούλα 22 (11ρ.), Σπανού 22 (2), Σταμολάμπρου 7, Τσινέκε 9, Παυλοπούλου 2, Σωτηρίου, Σταμάτη

