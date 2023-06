Life

Φίνος Φιλμ: το βίντεο για την Ημέρα του Πατέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα ίδιαίτερο βίντεο τιμά η Φίνος Φιλμ την Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα.

-

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο, φιορτάζει η Φίνος Φιλμ την Ημέρα του Πατέρα σε ανάρτηση στα social media.

«Για τον κόσμο όλο είναι απλά ένας πατέρας, αλλά για την οικογένεια του είναι ο κόσμος όλος» αναφέρει η ανάρτηση της Finos Film.

Το συγκινητικό μήνυμα στην λεζάντα συνεχίζεται καθώς, το βίντεο είναι αφιερωμένο, «για τους μπαμπάδες μας, όπου και αν βρίσκονται».

Το βίντεο περιλαμβάνει σκηνές από αγαπημένες ταινίες όπως «Δάκρυα για την Ηλέκτρα», «Ο Θόδωρος και το Δίκανο», «Ο Γόης», «Η Λίζα και η Άλλη», «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά», «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο», «Κορίτσια για Φίλημα», «Η Ρένα είναι Οφσάιντ», «Η Ψεύτρα», «Οι Κυρίες της Αυλής» και «Σ’ αγαπώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλάκα: Λειτούργησε ξανά ο ιερέας που έντυσε κορίτσια - “παπαδάκια” (βίντεο)

Εκλογές - Κουτσούμπας: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν άφαντη 4 χρόνια στους αγώνες (βίντεο)

Euro 2024: Ο Μπαπέ και το ρεκόρ που... κυνηγάει κόντρα στην Ελλάδα