Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Τι έδειξε η νεκροψία

Εκδόθηκε το ιατροδικαστικό πόρισμα για την 27χρονη Αναστάζια και εστάλη στην ανακριτική και εισαγγελική Αρχή, ενώ συμπληρωματική κατάθεση έδωσε ο Πολωνός σύντροφός της.

Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος της 27χρονης Πολωνής στην Κω, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που διαβιβάστηκε ήδη στην ανακριτική και εισαγγελική Αρχή, ενώ συμπληρωματική κατάθεση έδωσε ο Πολωνός σύντροφός της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή Παναγιώτη Κοτρέτσου, που εξέτασε τη σορό της 27χρονης στη Ρόδο, υπάρχουν μόνο ενδείξεις στραγγαλισμού, όχι όμως ξεκάθαρα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει άλλη αιτία θανάτου. Το θύμα δεν φέρει κατάγματα ούτε ίχνη ξυλοδαρμού, ενώ κολπικά δεν μπορούσε να ληφθεί δείγμα, λόγω των καταστροφών που προκάλεσε η έκθεση της σορού στον υδροβιότοπο όπου εντοπίστηκε. Για ασφαλή συμπεράσματα, ο ιατροδικαστής θα αναμένει τα αποτελέσματα και των υπόλοιπων εξετάσεων, με το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού να παραμένει το επικρατέστερο.

Όπως έγινε γνωστό ο θάνατος της 27χρονης προήλθε από ασφυξία. Η δολοφονηθείσα 27χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε σακούλα και σκεπασμένη με κλαδιά, μόλις ένα χιλιόμετρο απόσταση από το σπίτι του 32χρονου άνδρα από το Μπαγκλαντές, ο οποίος έχει συλληφθεί ως βασικός ύποπτος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα στην περιοχή, για να βρουν επιπλέον στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση. Στο μεταξύ, προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 32χρονος, που έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για την αρπαγή της.





Τα δύο ερωτήματα για τη δολοφονία

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν ερωτήματα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης ή οι δράστες, ενδεχομένως και με τη βοήθεια συνεργών, επιχείρησαν να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές.

Το πρώτο ερώτημα αφορά στο κινητό της 27χρονης, που είχε βρεθεί από περαστικό πολίτη, χωρίς την κάρτα SIM σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Και αυτό διότι, το σημείο είχε ελεγχθεί και τις προηγούμενες ημέρες πριν βρεθεί χωρίς αποτέλεσμα.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά το σημείο, που βρέθηκε η σορός της κοπέλας. Ήταν ένα σημείο που είχε ελεγχθεί πολλές φορές από τις ομάδες ερευνών.

Εισιτήριο για Ιταλία

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο 32χρονος, σκότωσε την άτυχη κοπέλα, είτε όταν αντέδρασε στον βιασμό της, είτε φοβούμενος ότι θα τον καταγγείλει για την πράξη του. Δεν αποκλείουν να είχε συνεργό στην ανθρωποκτονία και στην απόκρυψη της σορού, με κύριο ύποπτο τον Πακιστανό συγκάτοικό του. Το μοναδικό "τυφλό" σημείο για την μεταφορά της σορού ήταν το πίσω μέρος του σπιτιού του που οδηγεί σε χωράφια και από εκεί σε ευθεία γραμμή στο σημείο εντοπισμού της νεκρής κοπέλας, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από το σπίτι.

Η σορός, θα μεταφερθεί, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των υπευθύνων, στην Πολωνία, όπου και θα γίνει η ταφή της 27χρονης Αναστάζια, ενώ ο Πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε ο κατηγορούμενος να δικαστεί εκεί.

