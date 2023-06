Πολιτική

Εκλογές - Μαρινάκης, Τσαπανίδου, Αποστολάκη: “θύελλα” για την Θράκη και τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είχαν στον ΑΝΤ1 οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων, με αιχμή τους μειονοτικούς υποψήφιους και την ενημέρωση από την ΕΥΠ.

-

Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές», με τους πολιτικούς αρχηγούς να συνεχίζουν τις περιοδείες, επαφές και ομιλίες ανά την Ελλάδα, έχοντας στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα η διαχείριση του Μεταναστευτικού, στην σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, αλλά και όσα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη.

Σε τεταμένο κλίμα έγινε το πρωί της Τρίτης η συζήτηση των πολιτικών, που ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, με αιχμή το ζήτημα της Θράκης, την ενημέρωση από την ΕΥΠ για μειονοτικούς υποψήφιους και την στάση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ένταση υπήρξε και για άλλα θέματα της επικαιρότητας, ανάμεσα στους:

Παύλο Μαρινάκη, Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας,

Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Τσαπανίδου, εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,

εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλένα Αποστολάκη, υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.,