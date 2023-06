Κοινωνία

Του έκλεψαν το αυτοκίνητο στην Αθήνα και το βρήκαν Θεσσαλονίκη - Πήγαινε στον Έβρο

Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν άμεσα οι Αρχές και να τον συλλάβουν, χάρη στον ιδιοκτήτη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που έκλεψε αυτοκίνητο από την Αθήνα και εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όμως... λογάριαζε χωρίς τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στα διόδια Μαλγάρων οδηγός με κλεμμένο ΙΧ από το Περιστέρι στην Αθήνα που πήγαινε Έβρο για λαθροδιακινηση.

Το όχημα ειχε τοποθέτημενο gps από τον ιδιοκτήτη και ενημέρωσε την Αστυνομία ότι το όχημα του είναι κλεμμένο και είναι εν κινήσει στα διόδια Μαλγάρων.

Άμεσα κινητοποιηθηκαν Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του του Τμήματος Δέλτα και της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και σπεύδει στη Θεσσαλονίκη για να το παραλάβει.

