Πολιτική

Εκλογές: Πού ψηφίζουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί αρχηγοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές χαλάρωσης για τους πολιτικούς αρχηγούς πριν την κάλπη. Πού θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

-

Λίγες ώρες πριν τις εκλογές της 25ης Ιουνίου τα κομματικά επιτελεία προχωρούν σε έναν απολογισμό της προεκλογικής περιόδου. Οι πολιτικοί αρχηγοί χαλαρώνουν, πριν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ο καθένας σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα στις 12 το μεσημέρι στο 104ο εκλογικό τμήμα, στο 44ο δημοτικό σχολείο Αθηνών (Μηλιαράκη 57-59 & Κουρτίδου).

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφίσει στο 361ο εκλογικό τμήμα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης Τσίπρας θα ψηφίσει στο 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, στην Κυψέλη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, θα ψηφίσει στο 27o & 30o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών, στην Κυψέλη.

Στις 10.30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (εκλογικό τμήμα 431).

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, θα ασκήσει αύριο το εκλογικό του δικαίωμα , στις 10πμ, στο 137ο εκλογικό τμήμα του ΤΕΕ Λαμίας (πρώην Μουστάκειο), Καποδιστρίου 27.

Στις 10.30 το πρωί στο 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, στην οδό Κεδρηνού και Δήμου Τσέλιου στην περιοχή Γκύζη, θα ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα η πρόεδρος της " Πλεύσης Ελευθερίας", Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στο 1072ο εκλογικό τμήμα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, στην οδό Αχιλλέως 34, θα ψηφίσει αύριο,το πρωί, στις 10.30, ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ειδήσεις σήμερα

Πάτρα: Συνοδός ασθενή έδειρε νοσηλεύτρια

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Πανελλαδικές - Βαθμολογίες: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα - Τι ισχύει με το Μηχανογραφικό