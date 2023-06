Πολιτική

Εκλογές - Βαρουφάκης: Ο θρήνος της Αριστεράς είναι το μείζον

Εκτός Βουλής έμεινε το ΜέΡΑ25, με τον επικεφαλής του να δηλώνει πως ξεκινά η ανασυγκρότηση του κόμματος.

«Η μη είσοδος του ΜέΡΑ25 στη Βουλή είναι το λιγότερο. Το μείζον είναι ο αποψινός θρήνος της Αριστεράς που αποτύχαμε να μετατρέψουμε την δεκαετή αντίσταση στην μνημονιακή καταστροφή σε προοδευτικό μέτωπο και να αποτρέψουμε την μετατροπή της οργής σε ακροδεξιό ρεύμα» δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, μετά το εκλογικό αποτέλεσμνα και την αδυναμία του ΜέΡΑ25 να μπει στην Βουλή.

Ο κ. Βαρουφάκης προσέθεσε «Ευχαριστώ τους ανθρώπους της Συμμαχίας μας και ιδίως τους ανένταχτους που μας στήριξαν. Θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας. Από αύριο κιόλας, μπροστά στις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, το «ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη» θα εργαστούμε ακούραστα για την Ανασύνταξη της πλουραλιστικής, οικολογικής, ενωτικής και ανιδιοτελούς Αριστεράς».

Όπως σημείωσε, «Ποτέ ο λαός μας δεν είχε περισσότερη ανάγκη μιας τέτοιας Αριστεράς στη Βουλή. Και ποτέ μια τέτοια Αριστερά δεν θα λείπει περισσότερο από τη Βουλή. Τίποτα βέβαια δεν χάθηκε οριστικά. Θυμίζω τον Σεπτέμβρη του 2009 – τότε που εκλέχτηκε μια συστημική κυβέρνηση με 44% αλλά μέσα σε μερικούς μήνες κατέρρευσε το σύστημα ολόκληρο κάτω από το βάρος των χρεών και των ψεμμάτων του».

«Αυτή τη φορά, η ανασυνταγμένη Αριστερά θα πρέπει να είναι γερά προετοιμασμένη ώστε να στηρίξει και να εκφράσει τον κόσμο που θα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Ευχαριστούμε όσους μας ψηφίσατε διαψεύδοντας το αφήγημα ότι το ΜέΡΑ25 καταρρέει. Καλούμε τους προοδευτικούς ανθρώπους που δεν μας ψηφίσατε σε προγραμματική συστράτευση χωρίς ηγεμονίες. Μαζί… προχωράμε!», κατέληξε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Όλη η δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη

