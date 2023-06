Αθλητικά

Eurobasket Γυναικών 2023: Το Βέλγιο νίκησε στον τελικό την Ισπανία

Εντυπωσιακή ανατροπή για το Βέλγιο που βρισκόταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του τελικού.

Στην ιστορική συμμετοχή του σε τελικό Eurobasket Γυναικών, το Βέλγιο «αναρριχήθηκε» στην κορυφή της Ευρώπης στη διοργάνωση του 2023! Η ομάδα του Ραχίντ Μεζιάνε επικράτησε με 64-58 της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης στη Λιουμπλιάνα, κατακτώντας το «παρθενικό» της χρυσό τρόπαιο.

«Κλειδί» του θριάμβου η τέταρτη περίοδος, όταν το Βέλγιο βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την «ασφυκτική» άμυνά του, τρέχοντας σε αυτό το διάστημα ένα επιμέρους σκορ 21-10 και κόβοντας πρώτο το νήμα του τερματισμού.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια των νικητριών ήταν η Έμα Μίσεμαν, η οποία τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ 5 κλεψίματα, ενώ η Κιάρα Λίνσκενς ολοκλήρωσε με νταμπλ νταμπλ (18 πόντοι, 15 ριμπάουντ). Από την Ισπανία πάλεψε η Κεράλτ Κάσας με 14 πόντους.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαλλία, η οποία στον «μικρό» τελικό επικράτησε με 82-68 της Ουγγαρίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-13, 32-25, 48-43, 58-64

