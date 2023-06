Κοινωνία

Φωτιά στο Μεταξουργείο: “Λαμπάδιασε” μαγαζί με εύφλεκτα υλικά (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστών για να αντιμετωπιστεί η φωτιά, πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Μεγάλη φωτιά σε χώρο εμπορίου, στο Μεταξουργείο, στο κέντρο της Αθήνας ξέσπασε το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατάστημα που διαθέτει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καίγεται ολοσχερώς, καθώς οι φλόγες βρίσκουν εύφλεκτο υλικό και επεκτάθηκαν ταχύτατα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο κατάστημα, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Φαβιέρου και Ψαρών, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα..

Δεν υπάρχουν αναφορές για εργκλωβισμένα άτομα, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε παρακείμενη πολυκατοικία.





