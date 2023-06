Αθλητικά

Ευρωπαϊκοί Αγώνες - Σκοποβολή: “Χάλκινο” για την Ελλάδα στο ομαδικό του σκιτ

Το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του σκητ της σκοποβολής, πανηγύρισαν οι Νίκος Μαυρομμάτης, Ευθύμιος Μίτας και Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

Το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του σκητ της σκοποβολής, πανηγύρισαν οι Νίκος Μαυρομμάτης, Ευθύμιος Μίτας και Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. Η ελληνική ομάδα κατάλαβε την τέταρτη θέση στην κατάταξη του προκριματικού με σκορ 213 και οδηγήθηκε στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, «αρπάζοντας» την πρόκριση μόλις έναν βαθμό μπροστά από την ομάδα της Μάλτας που έμεινε εκτός της διεκδίκησης με 212.

Στη «μάχη» για το μετάλλιο βρέθηκε απέναντι στην ομάδα της Γερμανίας που είχε τερματίσει τρίτη στην κατάταξη με 215 επιτυχίες. Από την πρώτη σειρά πήραν το προβάδισμα, και συνέχισαν νικηφόρα και στη δεύτερη σειρά κάνοντας το σκορ 4-0. Οι Γερμανοί απάντησαν με νίκη στην τρίτη σειρά (4-2) αλλά η υπεροχή των Ελλήνων υπήρξε καθοριστική στην τέταρτη σειρά. Με τη νίκη τους διαμόρφωσαν το σκορ σε 6-2 και έληξαν τον αγώνα ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Το χρυσό κατέκτησε η ομάδα της Φινλανδίας κερδίζοντας 7-3 την Ιταλία.

Οι ομάδα του Σκητ επιστρέφει αύριο (28/6, στις 12:00) με δύο (2) μετάλλια στις αποσκευές της. Ένα ασημένιο στις Γυναίκες και ένα χάλκινο στο Ομαδικό των Ανδρών.

