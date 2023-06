Πολιτική

Βουλή: Ορκωμοσία, προγραμματικές δηλώσεις και ψήφος εμπιστοσύνης

Δείτε το χρονοδιάγραμμα όλων όσων θα γίνουν στη Βουλή, από την ορκωμοσία των βουλευτών, έως και τη ψήφο εμπιστοσύνης.

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου θα αρχίσει, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η τριήμερη συζήτηση, στην ολομέλεια της Βουλής, επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μετά το πέρας της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, το Σάββατο 8 Ιουλίου, η νέα κυβέρνηση θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου, θα έχει πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των βουλευτών που εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές, ενώ, την επόμενη ημέρα, Τρίτη, 4 Ιουλίου η ολομέλεια της Κ΄(εικοστής) Κοινοβουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας θα έχει εκλέξει τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του σώματος.

