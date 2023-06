Πολιτισμός

ΝΙΚΗ - Νατσιός: Ο Σπανουδάκης είχε δώσει άδεια για τον ύμνο, σεβαστή κάθε απόφαση του (βίντεο)

Τι λέει ο Δημήτρης Νατσιός, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, για την αντίδραση του συνθέτη στην χρήση του έργου του, ως συμβόλου του κόμματος.

«Σεβόμαστε απόλυτα την επιθυμία του κ. Σπανουδάκη, η μουσική του οποίου ανήκει σε όλους τους Έλληνες», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επικεφαλής του κόμματος ΝΙΚΗ, σχετικά με την αντίδραση του συνθέτη στην χρήση της δημιουργίας του «Ψυχή μου μη λυγίζεις» ως ύμνου του κόμματος.

«Είχαμε επικοινωνήσει παλαιότερα με τον κ. Σπανουδάκη. Προφανώς έγινε κάποια παρανόηση από τον κ. Σπανουδάκη, δεν θα είχαμε χρησιμοποιήσει επί τέσσερα χρόνια το έργο του», είπε ο κ. Νατσιός.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την πολιτική τοποθέτηση του κόμματος του και του ιδίου, ο κ. Νατσιός είπε, μεταξύ άλλων, «Δεν ειμαστε ακροδεξιοί ούτε έχουμε ακραίες ιδές ούτε ταυτιζόμαστε με ακροδεξιά κόμματα. Είμαστε απλοί άνθρωποι που εμφορούμαστε με τις ιδέες που έχει η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με αδικεί ιδιαίτερα αυτή η εικόνα και με λυπεί ιδιαίτερα, έναν άνθρωποι που δίδασκε παιδιά δημοτικού επί 35 χρόνια. Μήπως να κάνετε ένα ρεπορτάζ στο Κιλκίς, όπου με βλέπουν παιδιά μετά από 20 χρόνια και με αγκαλιάζουν;».

Η σελίδα στην οποία υπήρχε ο ύμνος του κόμματος, εξαφανίστηκε από το site της ΝΙΚΗΣ, όπου μέχρι πρότινος αναφερόταν το εξής «Με περισσή ευγένεια ο κ. Σπανουδάκης παραχώρησε αφιλοκερδώς στη ΝΙΚΗ τη χρήση του “Ψυχή μου μη λυγίζεις”, ως επίσημο Ύμνο της ΝΙΚΗΣ. Είμαστε ευγνώμονες τόσο για την χρήση του τεχνουργήματός του, όσο και για τη συνολική στάση ζωής του που δίνει φωτεινό παράδειγμα, παρηγοριά και θάρρος στον Ελληνικό Λαό. Ευχαριστούμε!».

Ο συνθέτης με ανάρτησή του στο Facebook, διέψευσε ότι έχει παραχωρήσει το έργο του ως ύμνο του κόμματος και ζήτησε από το κόμμα να σταματήσει να το χρησιμοποιεί, όπως και εγένετο.

«Λυπάμαι που πάλι βρίσκομαι μπλεγμένος, σε πολιτικές και δημοσιογραφικές κουβέντες με αφορμή μια άδεια που έδωσα προ πολλού καιρού σε κάποια διαδικτυακή εκπομπή και χωρίς να ξέρω ότι οι συνομιλητές μου, θα γινόντουσαν, η ήταν ήδη κόμμα. Ουδέποτε συμφώνησα να γίνει το “Ψυχή μου μη λυγίζεις” ύμνος του κόμματος Νίκη. Ένα κομμάτι που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, όλων των αποχρώσεων, πολιτικών και άλλων. Παρακαλώ λοιπόν να αποσυνδέσετε το κομμάτι μου και από το κόμμα σας αλλά και από κάθε παρουσία και εκδήλωση σας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας» έγραψε στο facebook o Σταμάτης Σπανουδάκης.

«Ψυχή μου μη λυγίζεις»

Στίχοι, Σύνθεση, Παραγωγή και Ενορχήστρωση: Σταμάτης Σπανουδάκης

ΣΤΙΧΟΙ:

Όμηρος, Σόλων, Σωκράτης, Πλάτων,

Αχιλλέας, Ευριπίδης, Διογένης, Λεωνίδας,

Θεμιστοκλής, Αριστοτέλης, Περικλής,

Αισχύλος, Προμηθέας, Ηρακλής,

Φίλιππος, Αλέξανδρος.





Μη λυγίζεις, αχ ψυχή μου μη λυγίζεις

νέα χώρα κι ουρανός σε περιμένουν

είναι η ώρα που όσοι αξίζουνε σιωπαίνουν

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις,

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις





Μη λυγίζεις, αχ ψυχή μου μη λυγίζεις

είμαι πλάι σου, ήλιος, φως, φωτιά κι αέρας

Φοβερή είναι η προστασία της Μητέρας

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις,

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις





Κωνσταντίνος, Νοταράς, Βατάτζης,

Θεοδώρα, Φωκάς, Κολοκοτρώνης,

Καραϊσκάκης, Μπουμπουλίνα, Διάκος, Φεραίος,

Σολωμός, Καποδίστριας, Χρυσόστομος,

Πλαστήρας, Δραγούμης, Μελάς





Μη λυγίζεις, αχ ψυχή μου μη λυγίζεις,

των προγόνων οι κουβέντες κι αν πονάνε

αίμα, δάκρυ και θυσίες κι αν ζητάνε

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις





Μη λυγίζεις, αχ ψυχή μου μη λυγίζεις

είμαι πλάι σου κι όσα έχω είναι δικά σου

φώναξε με, άνοιξε μου την καρδιά σου

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις

αχ ψυχή μου μη λυγίζεις





Παπαδιαμάντης, Κόντογλου, Πορφύριος, Παΐσιος

Μη λυγίζεις, αχ ψυχή μου μη λυγίζεις,

σε μια χώρα, που ότι υψώθηκε γκρεμίζουν

Σε μια ώρα που κι οι ήρωες δακρύζουν

και το δάκρυ τους φωνάζει

Ένα όνομα, Ελλάδα!!!

