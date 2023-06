Παράξενα

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο

Η 57χρονη σκόνταψε πάνω σε βαλίτσα την ώρα που περπατούσε σε κυκλιόμενο διάδρομο

Eικόνες φρίκης εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ όταν πιάστηκε το πόδι μίας επιβάτισσας στον κυλιόμενο διάδρομο με τους ταξιδιώτες και τους γιατρούς να προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν.

Δυστυχώς, οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το πόδι της από το γόνατο και κάτω, προκειμένου να την απελευθερώσουν.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», οι επιβάτες που έγιναν μάρτυρες του αποτρόπαιου αυτού περιστατικού, πανικοβλήθηκαν βλέποντας τη γυναίκα να προσπαθεί να βγάλει το πόδι της το οποίο είχε μαγκωθεί στον κυλιόμενο διάδρομο.

Η 57χρονη Ταϊλανδή σκόνταψε πάνω στη ροζ βαλίτσα της την ώρα που περπατούσε στον κυλιόμενο διάδρομο με το αριστερό της πόδι να «πιάνεται» στο μηχάνημα του διεθνούς αεροδρομίου Don Mueang.

Οι αρχές του αεροδρομίου διέταξαν έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Σε ανακοίνωσή του, το αεροδρόμιο «Don Mueang» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο διευθυντής του αεροδρομίου Don Mueang και η διοίκηση επισκέφθηκαν την ασθενή στο νοσοκομείο Bhumibol για να ενημερωθούν σχετικά με την θεραπεία που λαμβάνει από την ιατρική ομάδα που την έχει αναλάβει».

Η 57χρονη Ταϊλανδή ζήτησε από τους γιατρούς την επανασυγκόλληση του ακρωτηριασμένου μέλους της, ωστόσο, δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, εάν αυτό είναι εφικτό από ιατρικής πλευράς.

