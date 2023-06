Τεχνολογία - Επιστήμη

Tinder - Ρωσία: Μαυροφορεμένοι χρήστες αποχαιρέτησαν την εφαρμογή γνωριμιών (βίντεο)

Η Match, στην οποία ανήκει το Tinder, αποσύρθηκε σήμερα από την αγορά της Ρωσίας.

Η Match, στην οποία ανήκει η δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών Tinder, αποσύρθηκε σήμερα από την αγορά της Ρωσίας, καθώς δεν δέχθηκε να κάνει γνωστά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της στην κυβέρνηση, «δεσμευόμενη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η εφαρμογή Tinder έκλεισε και εξαφανίστηκε από το Google Play και το AppStore. Οποιος προσπαθούσε να μπει στο https://tinder.com/places/russia πέφτει στη γνωστή ειδοποίηση.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αρκετά βιντεάκια με πενθούντες, μαυροφορεμένους χρήστες να κάνουν την «κηδεία» της δημοφιλούς εφαρμογής γνωριμιών.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεκάδες δυτικές εταιρείες – κολοσσοί είτε αποχώρησαν από τη Ρωσία είτε ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο κυρώσεων. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι πλατφόρμες του Netflix και Spotify.

