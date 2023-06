Κόσμος

Γαλλία: νεκρός νεαρός διαδηλωτής

Εκτός ελέγχου οι διαδηλώσεις που συνεχίζονται για τέταρτο 24ωρο στην Γαλλία, αναγκάζοντας τον Μακρόν να επιβάλλει έκτακτα μέτρα. "Λάδι στην φωτιά" των αντιδράσεων αναμένεται να ρίξει ο πρώτος θάνατος διαδηλωτή.

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το απόγευμα όταν έπεσε από τη στέγη ενός καταστήματος στη βορειοδυτική Γαλλία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, καθώς οι λεηλασίες και οι βανδαλισμοί αυξήθηκαν για τρίτη συνεχή νύχτα, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Οι εκδοχές της αστυνομίας και της εισαγγελίας διίστανται ωστόσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος: η πτώση του νεαρού σημειώθηκε "στο πλαίσιο μιας λεηλασίας" σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο εισαγγελέας της Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα, βεβαιώνει από την πλευρά του ότι αυτό το κατάστημα δεν "δέχτηκε επίθεση από ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων".

Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ανέβηκε μαζί με έναν άλλο νεαρό στη στέγη ενός εμπορικού κέντρου, που έχει πολλά κλειστά καταστήματα, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ.

Έπεσε από τη στέγη και αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας το πρωί.

Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τεγιέ.

"Ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος συνελήφθη, εξηγεί ότι οι δύο τους ανέβηκαν στη στέγη γύρω στις 5 το πρωί για να προσπαθήσουν να μπουν στο κατάστημα ώστε να πάρουν πίσω ένα αντικείμενο, που δεν διευκρινίζεται, το οποίο φέρεται να είχαν αφήσει μέσα", πρόσθεσε.

Η Γαλλία έχει γίνει από την Τρίτη θέατρο βίας και λεηλασιών που προκλήθηκαν μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από αστυνομικά πυρά στο προάστιο της Ναντέρ του Παρισιού.

45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες στους δρόμους - Βγάζουν και τεθωρακισμένα

Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα σήμερα το βράδυ, Παρασκευής προς Σάββατο, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερα βίαια επεισόδια στους δρόμους μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού αστυνομικού την Τρίτη.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.

Θα αναπτυχθούν επίσης «πρόσθετες κινητές δυνάμεις», ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας (..) που ενδέχεται να ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη ανάλογα με τις καταστάσεις ανά περιοχή» θα ακυρωθούν.

Αύριο η κηδεία του 17χρονου που σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού

Η κηδεία του Ναέλ, ο θάνατος του οποίου από πυρά αστυνομικού την Τρίτη αποτέλεσε θρυαλλίδα για βίαιες ταραχές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, δήλωσε σήμερα ο Πατρίκ Ζαρί, δήμαρχος της Ναντέρ, από όπου καταγόταν ο 17χρονος Γάλλος Ναέλ.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να περιβάλλουμε αυτή την οικογένεια, αυτή τη μητέρα που θα θάψει το παιδί της αύριο», είπε ο Ζαρί μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης.

