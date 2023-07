Οικονομία

Ρόδος: Θύελλα αντιδράσεων για το σερβιτόρο που παραδίδει παραγγελία... κολυμπώντας

Σάλο προκάλεσε το βίντεο που δείχνει σερβιτόρο να ... κολυμπά για να πάει παραγγελία. Διπλή κυβερνητική παρέμβαση.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις. Στο βίντεο, ο σερβιτόρος ενός γνωστού beach bar στη Ρόδο μπαίνει στη θάλασσα μέχρι το λαιμό για να εξυπηρετήσει τους πελάτες που βρίσκονται πάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα. Η σκηνή αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή και συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Διπλή κυβερνητική παρέμβαση

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ο Υπουργός Εργασίας Αδωνης Γεωργιάδης κάνει παρέμβαση μέσω του ANT1.

"Αμέσως μόλις πληροφορήθηκα το σχετικό περιστατικό στη Ρόδο επικοινώνησα με τον Σ.ΕΠ.Ε. και δώσαμε τις σχετικές οδηγίες με τον κύριο Διοικητή για να γίνει άμεσα ο έλεγχος. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα σχετικά πρόστιμα που πρέπει να μπουν. Σε κάθε περίπτωση τέτοια περιστατικά είναι απολύτως απαράδεκτα"

Αλλά και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έκανε σχετική ανάρτηση για το θέμα, γράφοντας ότι «δόθηκε εντολή στο Λιμενικό Σώμα να προβεί σε έλεγχο της επιχείρησης για τη νομιμότητα των κατασκευών μέσα στη θάλασσα».

ΣΥΡΙΖΑ: Η απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας από την κυβέρνηση της ΝΔ έχει οδηγήσει σε καθεστώς εργασιακής ζούγκλας



Ανακοίνωση με αφορμή την υπόθεση του εργαζομένου στη Ρόδο, που σερβίρει πελάτες «κολυμπώντας», εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά αναφέρει στην ανακοίνωση:

«Η εικόνα του εργαζόμενου στη Ρόδο να σερβίρει πελάτες μέσα στη θάλασσα επιβεβαιώνει με τον πιο ντροπιαστικό τρόπο την έκταση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στην χώρα και ειδικά στον τουρισμό.

Η απαξίωση της Επιθεώρησης Εργασίας από την κυβέρνηση της ΝΔ έχει οδηγήσει σε καθεστώς εργασιακής ζούγκλας, σε ραγδαία αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και σε συνθήκες εργασίας που προσβάλουν την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η «άμεση παρέμβαση» του υπουργού Εργασίας κ. Γεωργιάδη περισσότερο με κροκοδείλια δάκρυα μοιάζει μπροστά στην γενική κατακραυγή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα βρίσκεται στο πλευρό των εργαζόμενων διεκδικώντας καθημερινά, μέσα και έξω από τη Βουλή, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, καλύτερους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και επανασύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας».

ΚΚΕ: Μία «σταγόνα στον ωκεανό» της στυγνής εκμετάλλευσης των εργαζομένων

"Τα δυο σοκαριστικά περιστατικά με εργαζόμενους στον Τουρισμό σε Ρόδο και Χανιά, που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι μόνο μια «σταγόνα στον ωκεανό» της στυγνής εκμετάλλευσης των εργαζομένων, πάνω στην οποία στηρίζεται το περίφημο «τουριστικό θαύμα». Γι’ αυτό και οι ευαισθησίες του υπουργού Εργασίας, μετά την κατακραυγή, δεν πείθουν κανένα, από τη στιγμή που διατηρείται κι ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο θωράκισης της εργοδοτικής ασυδοσίας.

Διέξοδος υπάρχει στον οργανωμένο αγώνα και τη σύγκρουση με αυτήν την πολιτική, όπως απέδειξε και η πρόσφατη νίκη του πολύχρονου αγώνα των εργαζομένων στα “Market in”" αναφέρεται σε ανακοίνωση.





Ο Γιώργος χότζογλου πρόεδρος πανελλήνιας ομοσπονδίας εργαζομένων επισιτισμού τουρισμού.ανέφερε πως "Είναι εξοργιστικό είναι απάνθρωπο και μειώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εν ετει 2023 να βάζουμε σερβιτόρους να κολυμπάνε για να παραδώσουν παραγγελία."

Η καταγγελία μαζί με φωτογραφίες και το βίντεο ντοκουμέντο έφτασαν στο εργατικό κέντρο της Ρόδου χθες αργά το απόγευμα. Άμεσα οι φορείς κινητοποιήθηκαν.

"Δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, δηλαδή εκμεταλλεύονται την ανάγκη των Νέων για ένα μεροκάματο. Είμαστε η μοναδική περιοχή που δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας για τις κατασκευές και για τους εργαζόμενους και αν γίνει καταγγελία για το συγκεκριμένο συμβάν θα περιμένουμε από τον Πειραιά επιθεωρητές και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό" λέει ο Παναγιώτης Εγγλέζος, πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου

Το πρωί της Δευτέρας τόσο η πανελλήνια ομοσπονδία εργαζομένων επισιτισμού και τουρισμού όσο και το εργατικό κέντρο της Ρόδου θα θα μεταβούν στον εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, ενώ θα γίνει έρευνα από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και το Λιμενικό Σώμα στην επιχείρηση στη Ρόδο, στην οποία εργάζεται ο σερβιτόρος

πηγή βίντεo/ fb: Χρήστος Κανλής





