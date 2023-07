Κοινωνία

Μάνδρα: Φωτιά σε εργοστάσιο

Η φωτιά έχει ξεσπάσει στον εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 2 Ιουλίου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Μάνδρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά έχει ξεσπάσει στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου και καίει απορρίμματα και μπάζα, ενώ δεν απειλούνται παρακείμενα κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

