Κοινωνία

Μαρμάρι – φωτιά σε σκάφος: “Ακούσαμε το μπαμ, νομίζαμε ότι είναι νεκρός” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ- καρέ η διάσωση άνδρα μέσα από φλεγόμενο σκάφος στο Μαρμάρι. Ο άνδρας που τον έσωσε μαζί με τον αδερφό του μίλησε στον ΑΝΤ1.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ο ηλικιωμένος χειριστής του σκάφους βρίσκεται ημιλιπόθυμος στη θάλασσα. Ένας κάτοικος του Μαρμαρίου τον έχει σώσει και τον έχει αγκαλιάσει. Κρατιόνται από μία βάρκα. Την ίδια στιγμή το ταχύπλοο καίγεται.

Στις 8 το πρωί δύο αδέλφια, ο Στέλιος και ο Ανδρέας Μενεξές που διατηρούν ιχθυοπωλείο στο Μαρμάρι της Εύβοιας επέστρεφαν από το ψάρεμα. Σε πολύ κοντινή απόσταση πέρασε ένα σκάφος. Τη συνέχεια δεν μπορούσαν να την φανταστούν.

«Εκείνη την ώρα έγινε η έκρηξη η μεγάλη, το μπαμ το μεγάλο και αμέσως όπως ήταν είδαμε τους καπνούς, είδαμε θρύμματα στον αέρα, πλαστικά στη θάλασσα. Κατευθείαν γυρίσαμε, όπως είναι και πήγαμε πάνω στο σκάφος να δούμε τι συμβαίνει. Το μυαλό μας πήγε στο κακό κατευθείαν ότι ο άνθρωπος που είναι μέσα είναι νεκρός», περιέγραψε ο Στέλιος Μενεξές μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όταν πλησίασαν το σκάφος είδαν τον ηλικιωμένο να κρατιέται στο μπροστινό μέρος και να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Μόλις έφτασα κοντά του είπα αν είναι καλά, τον ρώτησα αν είναι καλά, δεν μου απαντούσε και του λέω κατευθείαν πέσε στη θάλασσα. Ευτυχώς με άκουσε έπεσε μέσα στη θάλασσα και εκείνη την ώρα μόλις έπεσε στη θάλασσα πήδηξε ο αδελφός μου μέσα ο Ανδρέας και τον πιάσαμε, τον πήρε αγκαλιά και στη συνέχεια τους έριξα εγώ ένα σχοινί, τον πήραμε λίγο μακριά από το σκάφος για να μην κάνει δεύτερη έκρηξη», συμπλήρωσε ο Στέλιος Μενεξές.

Ο χειριστής του σκάφους ήταν τραυματισμένος στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρύστου για τις πρώτες. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

‘Όπως περιέγραψε ο άνδρας που τον διέσωσε, «ήταν σαν ακρωτηριασμένο, το ένα του το πόδι, δηλαδή κάτω, από την έκρηξη που έγινε και το άλλο του το πόδι είχε αρκετές εκδορές πάνω. Του έλεγε το αδερφού μου ότι δεν νιώθω τα πόδια μου, δεν νιώθω τα πόδια μου. Ο αδερφός μου τον ρώταγε το κεφάλι σου πονάει; Η μέση σου την αισθάνεσαι; Εντάξει, λέει, είναι το κεφάλι μου και η μέση του, τα πόδια μου δεν αισθάνομαι, καίνε τα πόδια μου».

Tα στελέχη του λιμεναρχείου Μαρμαρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

«Από ό,τι φαίνεται είχε πρόβλημα με τις εξαγωγές των καυσαερίων. Μάλλον είχε κάποιο βούλωμα στις εξαγωγές και αυτές οι μηχανές κάνουν επιστροφή πίσω πάλι τα καυσαέρια και έγινε η ανάφλεξη και έκανε το μπαμ», εκτίμησε ο ψαράς, Στέλιος Μενεξές.

Λίγη ώρα μετά τη φωτιά το σκάφος βυθίστηκε ενώ γίνεται προσπάθεια να αποφευγχθεί ρύπανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Επείγουσα διακομιδή βρέφους 2 ωρών: Αστυνομικοί άνοιξαν τους δρόμους (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βόας έκανε... βόλτες στην Τούμπα (εικόνες)

Νάουσα: Πήγαινε σε μοναστήρι κι έπεσε σε γκρεμό